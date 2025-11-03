Un dramma nella vita di Rasha Younes: quando aveva solo tredici anni suo padre si è ammalato ed è morto

Se c’è una concorrente del Grande Fratello che ha colpito per la sua bellezza e la sua sensibilità quella è Rasha Younes, che è originaria della Giordania, e ha raggiunto l’Italia soltanto quando aveva quattro anni. In quel momento ha avuto modo di conoscere per la prima volta il padre, che è sempre stato fino ad allora una figura aleatoria che non l’ha mai cresciuta. E come sono stati i suoi rapporti almeno all’inizio?

Chi è Carlotta Vendemmia, fidanzata di Mattia Scudieri? Perchè è stato lasciato via post

Come ha confidato lei stessa quando ha visto quell’uomo, un gigante, lo ha considerato “un estraneo” che doveva chiamare ‘papà’ ed è stato “traumatico”. Era una persona rigida, molto severa, che non le lasciava grandi libertà. Poi è successo qualcosa di drammatico quando lei aveva tredici anni e che per molti sarebbe stata una batosta definitiva.

Domenico D’Alterio e la fidanzata Valentina si lasciano?/ Scelta importante al Grande Fratello: cosa succede

Rasha Younes: suo padre è morto quando lei aveva solo tredici anni

Quando appunto aveva solo tredici anni Rasha Younes ha vissuto una tragedia improvvisa: suo padre si è ammalato e nel giro di poco è morto. “Ero una bambina che viveva una vita ovattata, poi tutto è cambiato. Ho smesso di essere bambina a 14 anni. Mio padre mi è morto davanti, poi avuto una vita di privazioni, vivevamo con 100mila lire al mese.” ha raccontato nella Casa del Grande Fratello. Dopo la morte di suo padre, infatti, lei, sua madre e sua sorella maggiore si sono messe a fare qualsiasi cosa pur di mantenersi e vivere in maniera dignitosa in un Paese come l’Italia fino a quando la madre non si è rifatta una vita sentimentale con un uomo che è riuscito a fungere da figura paterna per la concorrente del Grande Fratello.

Grande Fratello 2025, puntata 3 novembre/ Diretta ed eliminato: arriva la mamma di Rasha, Amendola ospite

Ora ha imparato ad amarsi, ma resta il fatto che è ancora molto frenata quando si parla di sentimenti, per non parlare del fatto che davanti alle telecamere è molto difficile che riesca a lasciarsi andare, ad esempio con Omer Elomari il cui interesse è reciproco. Stasera, tra l’altro, quest’ultimo e la concorrente avranno modo di incontrare sua madre in un tanto atteso faccia a faccia.