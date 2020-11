Chi era il protagonista del primo video da 1 milione di visualizzazioni su Youtube?

Chi era il protagonista del primo video che raggiunse un milione di visualizzazioni su YouTube? La domanda arriva su Canale 5 nel corso della nuova puntata di Chi vuol essere milionario. Gerry Scotti la pone a Ilaria, nuova concorrente, al traguardo di 15 mila euro. Tra le quattro opzioni troviamo: un gattino, Barack Obama, Ronaldinho e Papa Ratzinger. Ma qual è la risposta? Ronaldinho – Touch of Gold è stato il primo video a raggiungere il milione di visualizzazioni su YouTube. È dunque il noto calciatore, che ha smesso di giocare ormai da tempo, ad aver conquistato questo primato sul noto sito di video.

La pubblicità della Nike che fece 1 milione di visualizzazioni su Youtube

Il sito ufficiale di Chi vuol essere milionario ci svela che: “Fu una pubblicità della Nike che aveva per protagonista il campione brasiliano Ronaldinho a toccare il vertice del milione per la prima volta nella storia di Youtube. Nella clip si vedeva l’attaccante colpire la traversa per 4 volte di fila. La pubblicità è del 2005 ed era stata realizzata per il lancio del modello di scarpe Air Tiempo. Il successo e i numeri di questo spot vanno contestualizzati in un momento storico in cui Youtube era solo agli inizi e non era ancora poco conosciuto a livello mondiale.”

© RIPRODUZIONE RISERVATA