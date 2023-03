Chi era Lucia Zagaria, com’è morta la moglie di Lino Banfi/ Il ricordo dell’attore

Lucia Zagaria e Lino Banfi, l’amore durato un’intera vita

La grandezza professionale e artistica di Lino Banfi è in buona parte riconducibile anche ad una figura che, nella sua vita, ha lui stesso dichiarato di essere stata fondamentale. La sua compianta moglie, Lucia Zagaria – scomparsa lo scorso 22 febbraio – è stata per 60 anni al fianco del mattatore con il quale ha avuto anche due figli, Rosanna e Walter. Conosciutisi per caso, hanno condiviso praticamente tutta la vita insieme prima che il degenerare dell’Alzheimer portasse via dal mondo dei vivi Lucia Zagaria.

Con la tragica morte di Lucia Zagaria, la curiosità sul suo passato e sull’amore viscerale per Lino Banfi ha avuto chiaramente una impennata ma stupisce come della sua vita personale e privata scarseggi quasi ogni tipo di informazione. La notorietà del marito non l’ha mai spinta ad aprirsi al grande pubblico, dignitosamente silenziosa e impegnata unicamente nel ruolo di madre e moglie; devota al supporto per i suoi affetti come dichiarato tanto dal marito Lino Banfi quanto dai figli Walter e Susanna.

E’ proprio tramite le ricostruzioni, i ricordi e le interviste delle persone più vicine a lei che è possibile dedurre quale fosse il carattere e l’influenza di Lucia Zagaria. Descritta da Lino Banfi come una persona attenta alla propria privacy ma sempre amorevole e fedele, al punto da non avere mai gelosie o grattacapi per i numerosi impegni del marito che soprattutto tra anni ’70 e ’90 ha avuto una carriera cinematografica piuttosto fitta. “Non riesco ad accettare che mia moglie non stia bene e in un momento in cui mi sarei solo voluto godere la vita accanto a lei“. Parlava così Lino Banfi del malessere di Lucia Zagaria, a Domenica In nel 2019.

La tristezza di Lino Banfi per il male che attanagliava sua moglie Lucia Zagaria dimostra quanto fosse grande l’amore anche a ridosso dei 60 anni del matrimonio avvenuto nel 1962. “Avremmo potuto viaggiare all’estero o in crociera, adesso non ci muoviamo per via della sua malattia, l’Alzheimer. Mi sorride, mi riconosce e capisce bene qual è e quale sarà la sua condizione: a volte mi chiede come farò quando lei non riuscirà più a riconoscermi. Io la tranquillizzo e le dico che è semplice: ci ripresenteremo un’altra volta“. Continuò così il racconto di Lino Banfi su Lucia Zagaria, che dal 22 febbraio ha smesso di soffrire lasciando un vuoto incolmabile nel cuore dell’attore e dei suoi splendidi figli, Rosanna e Walter.











