Chi era Lucia, la moglie di Lino Banfi: la donna è scomparsa nel 2023 dopo una lunga malattia. Da anni ormai era affetta anche da Alzheimer

Lucia Zagaria la moglie di Lino Banfi, era legata all’attore pugliese da più di sessant’anni. I due erano giovanissimi quando si sono innamorati e sono convolati a nozze, mettendo al mondo due figli, Rosanna e Walter. Un amore intenso e folle che non si è interrotto neppure con la morte di lei: la moglie di Lino Banfi è scomparsa infatti nel 2023 dopo una lunga malattia. Prima l’Alzheimer, poi dopo ancora un tumore al cervello: un calvario che la famiglia ha vissuto con grande dolore. E allo stesso modo la sua morte ha segnato la vita del grande comico, da sempre molto legato alla sua Lucia.

Giacomo Giorgio, la storia con la fidanzata Maddalena Botta ufficializzata sui social/ Fa la digital PR!

Chi era Lucia Zagaria, la moglie di Lino Banfi: l’addio nel 2023

Lino Banfi e sua moglie Lucia erano legatissimi, ancor di più da quando la donna si era malata di Alzheimer. “Da un po’ di anni, mamma non sta bene e sente sempre il bisogno di papà vicino. Lo cerca sempre e questo viene prima di tutto il resto” aveva spiegato la figlia Rosanna, legatissima alla mamma. I due sono sempre stati una coppia affiata e particolarmente innamorata: una storia, la loro, che ha superato ogni ostacolo, anche la stessa Alzheimer. Lucia, come raccontato tante volte dal marito, aveva una paura grande: quella di non riconoscerlo più. E proprio per via di questa paura, sperava che morissero insieme. Un desiderio, quello di Lucia, che non si è realizzato.

Pasquale La Rocca, chi è: gli esordi da giovane e il successo all'estero/ Ora star di Ballando con le stelle

La donna, che da qualche tempo era malata anche di tumore, si è spenta nel 2023, mentre Lino ha continuato a vivere anche per lei, conoscendo l’amore più grande, quello della nascita della nipotina Matilde, figlia di Virginia. Dall’Alzheimer, infatti, la moglie di Lino Banfi ha iniziato a soffrire anche di un’altra patologia, un tumore al cervello che le ha portato enormi sofferenze, come crisi epilettiche e non soltanto. Negli ultimi temi della sua vita Lucia, la moglie di Lino Banfi, non riconosceva nessuno e non riusciva neppure a mangiare o ad alzarsi: uno stato vegetativo che si è concluso purtroppo con la morte di lei.