Chi era Lucia, la moglie di Lino Banfi: la donna è scomparsa nel 2023 dopo una lunga malattia. Da anni ormai era affetta anche da Alzheimer
Lucia Zagaria la moglie di Lino Banfi, era legata all’attore pugliese da più di sessant’anni. I due erano giovanissimi quando si sono innamorati e sono convolati a nozze, mettendo al mondo due figli, Rosanna e Walter. Un amore intenso e folle che non si è interrotto neppure con la morte di lei: la moglie di Lino Banfi è scomparsa infatti nel 2023 dopo una lunga malattia. Prima l’Alzheimer, poi dopo ancora un tumore al cervello: un calvario che la famiglia ha vissuto con grande dolore. E allo stesso modo la sua morte ha segnato la vita del grande comico, da sempre molto legato alla sua Lucia.
Chi era Lucia Zagaria, la moglie di Lino Banfi: l’addio nel 2023
Lino Banfi e sua moglie Lucia erano legatissimi, ancor di più da quando la donna si era malata di Alzheimer. “Da un po’ di anni, mamma non sta bene e sente sempre il bisogno di papà vicino. Lo cerca sempre e questo viene prima di tutto il resto” aveva spiegato la figlia Rosanna, legatissima alla mamma. I due sono sempre stati una coppia affiata e particolarmente innamorata: una storia, la loro, che ha superato ogni ostacolo, anche la stessa Alzheimer. Lucia, come raccontato tante volte dal marito, aveva una paura grande: quella di non riconoscerlo più. E proprio per via di questa paura, sperava che morissero insieme. Un desiderio, quello di Lucia, che non si è realizzato.
La donna, che da qualche tempo era malata anche di tumore, si è spenta nel 2023, mentre Lino ha continuato a vivere anche per lei, conoscendo l’amore più grande, quello della nascita della nipotina Matilde, figlia di Virginia. Dall’Alzheimer, infatti, la moglie di Lino Banfi ha iniziato a soffrire anche di un’altra patologia, un tumore al cervello che le ha portato enormi sofferenze, come crisi epilettiche e non soltanto. Negli ultimi temi della sua vita Lucia, la moglie di Lino Banfi, non riconosceva nessuno e non riusciva neppure a mangiare o ad alzarsi: uno stato vegetativo che si è concluso purtroppo con la morte di lei.