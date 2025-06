Lutto per Fedez: è morta sua nonna Luciana all’età di 94 anni. Ma chi era? Ebbene era apparsa diverse volte in alcuni video del nipote per non parlare della sua partecipazione alla serie tv The Ferragnez dove lui e Chiara Ferragni si sono raccontati pure davanti a uno psicologo.

Luciana Violini, questo il nome completo della nonna del rapper, è stata per quest’ultimo una delle donne più importanti della sua vita, e infatti sarà distrutto dal dolore e quindi i fan gli si sono stretti attorno. Basti pensare che quando si mise insieme alla famosa influencer lui le presentò subito la sua adorata nonna.

Luciana, la nonna di Fedez: appassionata di tarocchi e amata sui social

Luciana, la nonna di Fedez, è morta lasciando un vuoto nella famiglia ma anche nel cuore dei fan che avevano imparato ad amarla per via delle sue partecipazioni a video e alla serie tv di Prime Video The Ferragnez che è poi caduta nel dimenticatoio, e che ora è invecchiata malissimo dato che il loro matrimonio si è concluso nel peggiore dei modi.

In occasione di un suo compleanno la nonna era stata portata da suo nipote a cena fuori con un’auto di lusso e avevano anche brindato con lo champagne. Inoltre la donna era appassionata di tarocchi tanto che aveva fatto una lettura al rapper perché gli si rivolgeva spesso a causa dei suoi problemi con l’ansia. Nel 2022 aveva fatto preoccupare tutti per un suo ricovero in ospedale in seguito a una frattura al femore.