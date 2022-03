Marco Fantini, chi è il compagno di Beatrice Valli/ Da Uomini e Donne al matrimonio

Chi è Marco Fantini?

In molti conoscono la famosa coppia di influencer formata da Marco Fantini e Beatrice Valli, i loro figli ed il loro percorso, intrapreso nel 2014 a Uomini e Donne; pochi invece sanno chi era Marco prima di questo percorso e com’era la sua vita. Scopriamo quindi, chi era

il ragazzo prima della fama…lui, come ricorda il suo video di presentazione a Uomini e Donne (per il ruolo di tronista), è un ragazzo che non ha avuto un’infanzia molto felice, era spesso vittima di bullismo ed ha spesso sofferto per mancanza di affetto. Prima di stabilirsi a Milano insieme a Beatrice, anche il suo percorso lavorativo era ben diverso, lavorava come barista e cameriere in un ristorante di Carpi, per avere la possibilità di mantenersi da solo, poi grazie alla sua bellezza vinse il titolo di Mister Modena e arrivò sesto al concorso per Mister Universo. Lo slancio e la fama avuta dopo il percorso a Uomini e Donne gli ha poi permesso di intraprendere una carriera come modello e di diventare un influencer, vantando circa un milione e mezzo di followers.

Marco Fantini, tronista, padre ed a breve…marito!

Beatrice Valli, a breve sarà intervistata a Verissimo, con le sue sorelle; per lei non sarà la prima volta in quello studio, che come

sappiamo è sempre portatore di belle emozioni. A Verissimo, dopo aver chiacchierato un po’ insieme agli ospiti, Silvia Toffanin mostra dei meravigliosi filmati che racchiudono immagini e clip emozionanti per gli ospiti. Noi possiamo sicuramente ipotizzare cosa potremmo vedere nelle clip dedicate a Beatrice e Marco; indubbiamente il loro percorso all’interno di Uomini e Donne, la pacatezza di Marco e la Bellezza di Ludovica che nonostante avesse già avuto un figlio da una precedente relazione (con Nicolas Bovi), aveva scelto di intraprendere quel percorso, diventando poi la scelta di Marco. Da quel 2014 i due hanno iniziato a vivere insieme a Milano e come tutte le coppie hanno avuto alti e bassi, ma sono e saranno sempre legati, non solo dal loro amore ma dalle loro due figlie: Bianca (nata nel 2017) e Azzurra (nata nel 2020). L’invito da parte di Silvia a Verissimo però è quasi sempre motivato da novità in arrivo e infatti, dopo anni di relazione e qualche intoppo, finalmente i due si sposano!

