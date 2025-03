CHI ERA NADIA CASSINI? STELLA DELLA COMMEDIA SEXY, POI IL RITIRO DA…

Chi era Nadia Cassini e com’è morta l’attrice di origini statunitensi? A poco più di una settimana di distanza dalla scomparsa di una delle storiche interpreti del filone della commedia sexy all’italiana a cavallo tra i Settanta e gli Ottanta, anche “Verissimo” ricorderà quest’oggi l’attrice, showgirl e modella venuta a mancare lo scorso 18 marzo grazie alla presenza in studio di Kassandra Voyagis (la figlia della star e di cui tracciamo un breve ritratto in un pezzo a parte, NdR) che racconterà sicuramente un lato inedito e poco conosciuto della madre. Ma, in attesa di ascoltare cosa racconterà la diretta interessata alla conduttrice, Silvia Toffanin, possiamo raccontare intanto chi era Nadia Cassini, la sua lunga carriera nel mondo dello spettacolo e anche com’è morta qualche giorno fa nei pressi di Reggio Calabria.

Classe 1949 e originaria di Woodstock (New York) dato che nacque durante una tournée dei genitori, due ballerini, per scoprire chi era Nadia Cassini dobbiamo subito premettere le sue origini cosmopolite e con un tocco di italianità: se il padre, Harrison Muller, era un americano di origini tedesche, la madre invece aveva origini italiane dato che la signora Patricia Noto era a sua voglia figlia di emigrati dalla Sicilia. Lasciato ben presto il nido famigliare, Gianna Lou Muller (questo il nome di battesimo della futura stella della commedia all’italiana) aveva cominciato a lavorare come fotomodella, ballerina e cantante in un night club prima di fare il suo debutto sulle scene proprio nel 1970, recitando in diversi film per almeno dodici anni. Nel 1982 ecco tuttavia il repentino ritiro dalle scene italiane per fare ritorno negli USA e successivamente dire addio alle scene.

COM’E’ MORTA NADIA CASSINI? MALATA E PROVATA PSICOLOGICAMENTE DA…

Raccontando chi era Nadia Cassini (parliamo delle sue storie d’amore in un altro pezzo, aggiungendo solo che Kassandra è l’unica figlia) va ricordato pure che la scomparsa dalla ribalta italiana fu dovuta alla rottura dei contratti in essere nel nostro Paese e dagli esiti nefasti di un intervento di chirurgia plastica al naso, con tanto di complicazioni mediche e pure ustioni di terzo grado sul viso, oltre all’amputazione d parte di uno dei padiglioni auricolari. Le conseguenze psicologiche per la Cassini furono devastanti tanto che poi arrivarono gli abusi di droga e alcol e un’altra durissima ‘botta’, ovvero l’incidente stradale del 2009 con conseguenti fratture multiple e danni fisici che finirono di minare delle condizioni di salute già precarie.

Anche per questo motivo, negli ultimi tempi l’attrice aveva condotto una vita molto riservata e quindi molti hanno scoperto della sua malattia solo all’indomani della morte. Infatti, nel dare conto di chi era Nadia Cassini e com’è morta arriviamo ai giorni del marzo di quest’anno, quando la donna si era spenta all’età di 76 anni in quel di Melito di Porto Salvo al termine di una lunga malattia, mentre i funerali si sono svolti in seguito presso la cappella di famiglia del compagno. I siti e gli altri media che hanno dato notizia della sua morte non hanno offerto ulteriori dettagli sulla malattia con cui la Cassini ha convissuto negli ultimi anni ma, come accennato sopra, le disavventure patite dopo il ritiro dalle scene hanno sicuramente avuto una pesante ricaduta a livello psico-fisico sulla cantante e attrice che, forse per questo, aveva deciso di ritirarsi e restare lontano dai riflettori.