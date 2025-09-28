Paolo Mendico, chi era il ragazzo di Latina morto suicida a 14 anni dopo essere stato vittima di bullismo: ad Amici 25 un toccante omaggio dei ballerini

Paolo Mendico, chi era il ragazzo di Latina morto suicida a 14 anni

Ad Amici 25 non ci sarà spazio solo per la musica e la danza, il talento dei giovani allievi della nuova classe e le consuete dinamiche televisive ormai ampiamente note al grande pubblico, ma anche per un momento piuttosto toccante. Nel corso della prima puntata del talent, al via da oggi domenica 28 settembre 2025 su Canale 5, ci sarà infatti un commovente omaggio a Paolo Mendico, il ragazzo morto suicida a 14 anni pochi giorni fa.

Chi è Michelle Cavallaro di Amici 25/ L'ex fidanzato Alex Wyse e la polemica con Arianna ne "Il Collegio 2"

La vicenda ha avuto un’eco mediatica non indifferente e ha sollevato l’indignazione dell’opinione pubblica per una morte tragica, difficile da digerire e macchiata dalla piaga del bullismo. Paolo Mendico era infatti un giovane ragazzo della provincia di Latina che si è tolto la vita nella sua cameretta il giorno prima del rientro a scuola, dopo aver subito per diverso tempo episodi di bullismo da parte dei compagni.

Perché Deborah Lettieri non è ad Amici 25?/ Fuori dal talent dopo un anno: al suo posto Veronica Peparini

Appellativi come “Paoletta” e non solo, insulti e derisioni che hanno reso la sua vita un inferno sino al tragico epilogo. In merito erano arrivate numerose denunce e segnalazioni da parte della sua famiglia e, ora, la Procura ha anche aperto un’inchiesta per istigazione al suicidio.

Amici 25 omaggia Paolo Mendico: cosa accade nella 1° puntata

Il talent di Maria De Filippi nel corso degli anni è spesso stato terreno fertile per sensibilizzare l’opinione pubblica su tematiche sociali piuttosto delicate, come il bullismo. Il ricordo di Paolo Mendico verrà omaggiato proprio nella prima puntata di Amici 25, in onda oggi pomeriggio, come riferisce SuperGuidaTv che ha svelato le prime anticipazioni.

Chi è Alessio Di Ponzio e perché ha abbandonato Amici 24/ Dal brutto infortunio al ritorno ad Amici 25

Nello specifico, il giovane 14enne verrà ricordato ed omaggiato attraverso una commovente e toccante coreografia corale dei ballerini. Il protagonista dell’esibizione è Francesco Fasano, e tra i ballerini troviamo Elena D’Amario, Michele, Giulia Stabile, Chiara, Alessia e Isobel. Sarà sicuramente un momento molto emozionante, per i ballerini stessi ma anche per il pubblico e per l’intera platea di telespettatori.