La vita della famiglia Rampi è stata sconvolta dalla terribile tragedia della morte di Alfredino nel 1981. Il piccolo si trovava nei campi con il papà e alcuni suoi amici quando chiese proprio al padre di poter tornare a casa facendo un’altra strada. Erano tempi diversi, i bambini uscivano soli e non succedeva – spesso e volentieri – niente. Così il papà disse di sì ma Alfredino Rampi e casa non tornò mai. Cadde in un pozzo, dove morì dopo tre giorni. A casa c’era la mamma con il fratello di Alfredino, Riccardo Rampi, che dormiva. Aveva appena due anni, infatti, il piccolo Riccardo: di lui resta una foto con Alfredino, il fratello del quale non ha mai avuto ricordi. Per tutta la vita, però, ha sostenuto le battaglie dei suoi genitori che hanno lottato per costituire un centro in memoria di Alfredo per diffondere prevenzione e sicurezza.

Proprio Riccardo Rampi, che queste battaglie le ha fatte al fianco della mamma e del papà, nel 2015 si è spento, dando ai genitori un ulteriore enorme dolore. Mamma Franca e papà Ferdinando, infatti, più di trent’anni dopo la tragedia della morte di Alfredino, si sono trovati a piangere anche la scomparsa di Riccardo, che aveva solamente 35 anni quando è volato via.

Riccardo Rampi, chi era il fratello di Alfredino: la morte in discoteca

Il fratello di Alfredino Rampi è morto nel maggio del 2015 a causa di un arresto cardiaco. Il ragazzo si trovava in una discoteca dell’Eur, a Roma, all’addio al celibato di un amico, quando si è sentito male. Inutile la corsa al San’Eugenio: Riccardo è morto poco dopo, gettando in un’ulteriore disperazione la mamma e il papà, che lo hanno cresciuto con estremo amore nonostante il grande dolore che portavano dentro dopo la tragedia vissuta nel 1981. Al momento della morte, Riccardo Rampi era felicemente sposato e aveva due figlie, Sofia ed Elisa. Due bambine molto amate che improvvisamente, a uno e quattro anni, si sono ritrovate senza papà.