Roberto Marson, chi era lo schermidore paralimpico vincitore di 26 medaglie ai Giochi: protagonista stasera del documentario "Stelle paralimpiche" su Rai 3

Roberto Marson, chi era e carriera dello schermidore e campione paralimpico

Questa sera, giovedì 28 agosto 2025, va in onda su Rai 3 alle ore 22.00 il documentario Stelle paralimpiche, che racconta la storia dei grandi campioni sportivi paralimpici a cominciare dalla figura di Roberto Marson. Una figura importantissima per tutto il movimento paralimpico, un vero e proprio simbolo che ha contribuito a diffondere una percezione positiva della disabilità nello sport nel nostro Paese.

Mediaset cancella il programma amatissimo: la decisione improvvisa dei vertici

Nato nel 1944 a Pasiano di Pordenone, Roberto Marson in età adolescenziale è rimasto paraplegico in seguito ad un infortunio sul lavoro e da allora la sua vita cambiò per sempre. Grandissimo appassionato di sport, ha inseguito comunque il suo sogno di diventare un affermato schermidore ed è risultato uno degli atleti più vincenti nella storia del Giochi paralimpici, con ben 26 medaglie in bacheca.

Delitto Garlasco, De Rensis: "Condanna di Stasi basata su orari incerti"/ "Impossibile delitto in 23 minuti"

Dal 1980 al 1990 è stato inoltre presidente della FISHa, prima federazione italiana di sport per disabili, e in totale è risultato il quarto atleta più vincente ai giochi paralimpici estivi di tutti i tempi. Morto nel 2011, è stato inserito l’anno successivo nella Paralympic Hall of Fame e nel 2015 gli è stata dedicata una targa nella Walk of Fame dello sport italiano a Roma.

Stelle paralimpiche, tutto sul documentario in onda stasera su Rai 3

Roberto Marson è stato dunque ispiratore di un movimento, quello dello sport paralimpico italiano, che ha aiutato moltissimi atleti a inseguire i propri sogni e raggiungere i propri obiettivi. Ma che cosa racconta il documentario Stelle paralimpiche, in onda questa sera su Rai 3 alle 22?

Pino Insegno resta in Rai, c’è il rinnovo/ Spunta un retroscena: “Vuole più garanzie”

Ampio spazio verrà dedicato proprio alla figura di Marson, vera e propria mente e ispirazione del Comitato italiano paralimpico, ma anche a numerosi altri atleti. Tra questi troviamo l’arciera Paola Fantato, la velocista Martina Caironi e il nuotatore Simone Barlaam, dei quali vengono raccontate le storie e le loro imprese sportive.

La narrazione del documentario è affidata all’attrice Paola Minaccioni e verrà integrata dal prezioso contributo di Claudio Arrigoni, giornalista e commentatore Rai nonché uno dei più esperti e importanti conoscitori dello sport paralimpico nel nostro Paese.