Chi era il compagno di Valentina Persia? Si chiamava Salvo ed è morto a soli 42 anni per via di una malattia congenita al cuore
In onda sul Nove il Sinceramente Persia – One Milf Show: un programma con una Valentina Persia che ripercorre la sua vita a suon di battute e barzellette dopo una carriera fatta di televisione e teatro. Le manca solo un po’ di cinema e spera veramente di non dover aspettare troppo per farlo. Dietro al suo sorriso, però, c’è un dolore che non se ne potrà mai andare via del tutto.
La morte del suo compagno Salvo. Se n’è andato a soli 42 anni per via di una malattia congenita al cuore. In una sua vecchia intervista a Verissimo a Silvia Toffanin l’attrice aveva confidato di aver provato un dolore immenso, ma che ringraziava Dio per averle fatto conoscere l’amore vero.
Valentina Persia sul suo compagno Salvo: “Mi ha preparato alla sua morte”
A soli 42 anni Salvo, il compagno di Valentina Persia, è morto, lasciandola sola e con il cuore spezzato. Purtroppo aveva una malattia congenita e nei loro quattro anni d’amore ha avuto un infarto all’anno. “Lui sapeva che sarebbe morto presto e quindi mi ha preparato alla sua scomparsa” ha confidato a Verissimo l’attrice comica in onda con un programma tutto suo sul Nove.
Un dolore che non può spegnersi e che non può essere sostituito da un nuovo amore, anche se lei può contare sull’amore dei suoi due figli avuti quando aveva più di quarant’anni. “Io continuo a parlare con Salvo, a sentirlo vicino” ha confidato lei sempre nel salotto di Silvia Toffanin.