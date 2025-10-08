Chi era il compagno di Valentina Persia? Si chiamava Salvo ed è morto a soli 42 anni per via di una malattia congenita al cuore

In onda sul Nove il Sinceramente Persia – One Milf Show: un programma con una Valentina Persia che ripercorre la sua vita a suon di battute e barzellette dopo una carriera fatta di televisione e teatro. Le manca solo un po’ di cinema e spera veramente di non dover aspettare troppo per farlo. Dietro al suo sorriso, però, c’è un dolore che non se ne potrà mai andare via del tutto.

Chi è Valentina Persia e che malattia ha avuto/ “Ho sofferto di depressione post-partum”

La morte del suo compagno Salvo. Se n’è andato a soli 42 anni per via di una malattia congenita al cuore. In una sua vecchia intervista a Verissimo a Silvia Toffanin l’attrice aveva confidato di aver provato un dolore immenso, ma che ringraziava Dio per averle fatto conoscere l’amore vero.

Valentina Persia sul suo compagno Salvo: “Mi ha preparato alla sua morte”

A soli 42 anni Salvo, il compagno di Valentina Persia, è morto, lasciandola sola e con il cuore spezzato. Purtroppo aveva una malattia congenita e nei loro quattro anni d’amore ha avuto un infarto all’anno. “Lui sapeva che sarebbe morto presto e quindi mi ha preparato alla sua scomparsa” ha confidato a Verissimo l’attrice comica in onda con un programma tutto suo sul Nove.

Valentina Persia, chi è: compagno Salvo morto per malattia, depressione e i figli gemelli/ "Poi la rinascita"

Un dolore che non può spegnersi e che non può essere sostituito da un nuovo amore, anche se lei può contare sull’amore dei suoi due figli avuti quando aveva più di quarant’anni. “Io continuo a parlare con Salvo, a sentirlo vicino” ha confidato lei sempre nel salotto di Silvia Toffanin.