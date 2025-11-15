Chi erano i genitori di Cesara Buonamici e il fratello: il papà Ghigo morto quando lei era giovanissima, la mamma invece a 94 anni. E il fratello...

Cesara Buonamici ha avuto la fortuna di avere due genitori molto affettuosi ed essere cresciuta in una famiglia unita e colma di amore. La mamma, Rosa, è morta solo lo scorso anno, all’età di 94 anni: “Mia mamma è una roccia. Ha quell’aria un po’ birichina, è molto spiritosa, fa delle gran battute. È un comandante nato: la mamma ha sempre tenuto d’occhio noi e tutta la situazione, ci ha dato i fondamentali del comportamento. E poi è un’antesignana di tutto, anche l’alimentazione. Siamo cresciuti mangiando bene e sano. Ha una tempra straordinaria” raccontava Cesara qualche tempo prima che la mamma sparisse.

La giornalista e conduttrice, inoltre, ha raccontato che sua mamma non ha mai perso nessuna delle sue puntate condotte dei TG5: è sempre stata presente e attenta davanti alla televisione, pronta a seguire nel dettaglio ogni piccolo passo che la figlia facesse e a rimproverarla qualora non fosse vestita o pettinata in maniera adeguata. Una mamma presente, dunque, ma anche molto attenta. La signora Rosa è scomparsa a 94 anni, nel 2024: un grande dolore per Cesara, che nonostante l’età della mamma, non era pronta a perderla. Proprio con mamma Rosa, Cesara aveva un rapporto stretto, ancor più saldo dopo la morte del papà.

Chi erano i genitori di Cesara Buonamici e il fratello: la perdita del papà Ghigo

Cesara Buonamici ha perso il papà Ghigo quando era giovanissima. Aveva solo vent’anni, infatti, quando l’uomo è morto per un attacco di cuore e in più occasioni ha raccontato quella tragica notte del suo infarto: fu la mamma a correre da lei per svegliarla, dicendole che il papà non stava bene. Lui, dopo aver sorriso alla figlia, è morto. “Sapessi quanto mi sono portata dietro questo pensiero, ero molto giovane, avevo 20 anni. Ancora oggi ci penso a tutte le volte che non gli ho detto: ‘Ti voglio bene’” ha rivelato al Grande Fratello Cesara. La conduttrice ha anche un fratello, Cesare, con il quale non ha però un bel rapporto, anzi: lo ha persino denunciato per stalking.