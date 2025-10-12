Chi erano i genitori di Ornella Muti: il papà giornalista, la mamma scultrice. Il lutto della morte del padre quando aveva solo 11 anni

Italiana da parte del papà ed estone da quella della mamma, Ornella Muti è nata da un grande amore. Il padre, originario di Napoli, era un giornalista, mentre la mamma una scultrice, era metà estone e metà russa. Fin da ragazzina Ornella Muti ha recitato, ottenendo ruoli via via più importanti nel mondo del cinema. Ma l’attrice non ha nascosto che se il papà fosse stato in vita, probabilmente non sarebbe potuto accadere. “Non credo che se ci fosse stato mio padre avrei mai fatto l’attrice. Papà era napoletano, all’antica, era molto attento a noi” ha rivelato Ornella, che aveva soltanto 11 anni quando l’uomo è morto.

Chi erano i genitori di Ornella Muti: “Ricordo ancora la morte di papà”

I genitori di Ornella Muti, infatti, sono stati divisi molto presto dalla vita. Il padre, quando l’attrice aveva solamente 11 anni, è scomparso dopo un malore: “Non è un ricordo piacevole, a quell’età non capisci neanche bene. Lui aveva cominciato a stare male, è caduto e ha cominciato a fare strani rumori. Io mi sono precipitata lì ma mamma mi mandò a chiamare mia zia. Non era una cosa bella a cui assistere” ha raccontato a Verissimo. Da quel momento la mamma ha dovuto crescere da sola lei e sua sorella, senza poter fare affidamento su un sostegno.

La mamma di Ornella Muti, Ilse Renata Krause, è morta invece tantissimi anni più avanti. La donna è venuta a mancare nel 2020, all’età di 91 anni, lasciando nonostante l’età un grande dolore nella vita della figlia e dei suoi nipoti, che hanno sempre speso parole meravigliose per ricordare quella donna presente e sempre energica, molto affettuosa nei confronti delle sue figlie e dei nipoti.