Nata a Roma nel 1968 da papà abruzzese di Città Sant’Angelo e mamma sarda di Burgos, Sabrina Impacciatore ha sempre avuto un rapporto profondo con i suoi genitori, che nonostante l’iniziale scetticismo provato nei confronti della figlia quando questa ha confessato loro che avrebbe voluto fare l’attrice, l’hanno sempre sostenuta e hanno sempre fatto il tifo per lei. Sabrina Impacciatore, in un’intervista rilasciata a Vanity Fair scorso anno, ha raccontato proprio dell’educazione che i suoi genitori le hanno impartito.

Da ragazzina, appena diciottenne, Sabrina passò molto tempo a casa di Gianni Boncompagni, che ebbe il merito di scoprirla. I genitori, preoccupati da tanta vicinanza, le chiedevano di chiamarli ogni quarto d’ora. Per questo Gianni, come raccontato Sabrina, le metteva a disposizione un telefono a lei vicino in modo tale che potesse chiamare i suoi genitori o ricevere le loro chiamate. Una famiglia che dunque, come si evince anche da questo episodio, ha seguito passo passo Sabrina, con grande attenzione.

Chi erano i genitori di Sabrina Impacciatore: “Mai fatte pressioni”

I genitori di Sabrina Impacciatore erano entrambi benestanti e per questa ragione l’attrice non ha avuto problemi di tipo economico nell’inseguire il suo sogno. La mamma era impiegata al ministero delle finanze mentre il papà era un dirigente non azionista della Bosch. Sabrina ha raccontato il papà parlandogli come un uomo sempre pieno di sorprese, che tornava dal lavoro in Sardegna con valigie piene di regali ed era sempre pronto ad assecondare i suoi sogni.

I genitori di Sabrina Impacciatore, come ha raccontato lei stessa a Vanity Fair, sono stati in grado di impartirle un’educazione severa che però le è servita per districarsi nel corso della sua carriera e della sua vita. “Ringrazio i miei per avermi concesso la libertà con il contagocce, insegnato il rispetto per me stessa e per gli altri” ha spiegato l’artista romana. Proprio gli stessi genitori, come rivelato dall’attrice, non le hanno mai messo pressione affinché avesse dei figli o si sposasse: l’unica cosa che le hanno sempre chiesto era di trovarsi un lavoro solido. Una promessa che Sabrina non ha potuto far loro, essendo appassionata di cinema e teatro. Genitori che, più avanti, si sono ricreduti e hanno sostenuto la figlia nel suo percorso artistico.

