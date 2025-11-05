Chi erano I Tre Tenori Plácido Domingo, José Carreras e Luciano Pavarotti: la carriera e i 4 album in studio

Nella serata commemorativa per Luciano Pavarotti, ripercorriamo alcune delle pagine speciali della vita del compianto tenore. Nel 1990 Pavarotti unì le forze a quelle di Josè Carreras e Placido Dominguez, dando vita a un trio rimasto nei cuori della gente. Si unirono nel 1990 dopo un concerto alle Terme di Caracalla, poi seguirono delle altre date ed eventi speciali, come i 4 album pubblicati in studio dal trio, che si è esibito in ogni angolo del mondo, dagli Stati Uniti al Principato di Monaco, passando per diverse date italiane che ne hanno improntato il talento, rendendo il trio formato da Carreras, Dominguez e Pavarotti iconico e rimasto ancora oggi nell’immaginario collettivo.

Non sono mancate anche delle controversie riguardo all’iconico trio, che in molti hanno ipotizzato fosse nato anche per questioni commerciali e non solo per esportare la lirica nel mondo. I tre rimasero insieme fino al 2007. In una vecchia intervista Dominguez rispose così alle critiche: “Se il nostro fosse esclusivamente un concerto di opera, forse non verrebbe molta gente. Rispettiamo molto quando le persone lo criticano”.

Le poche controversie riguardo al trio di tenori si sono sempre spente come sigarette nel posacenere, visto che i tre artisti hanno cercato di regalare le loro voci nella speranza di riuscire a unire spettacolo e opera, la loro ragione di vita che sono riusciti ad avvicinare a tantissime persone nel mondo.

Tra i loro concerti nel mondo si sottolineano quelli di Tokyo, Parigi, Londra, Goteborg, Monaco, Vienna, Las Vegas e Washington, ma anche Chicago e Pechino. Ancora oggi i brani composti da Placido Domingo, Josè Carreras e Luciano Pavarotti segnano numeri importanti dal punto di vista discografico e anche degli streaming, con gli appassionati di lirica che non dimenticano una delle formazioni artistiche più potenti di sempre.

