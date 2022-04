Chi guadagna con la guerra?/ Nike, Shell e LVMH “sorridono”

Arricchirsi con la guerra – sembra avido da dire – ma è quello che fanno determinate aziende in determinati settori. La società svizzera Credit Suisse Group SA ha stilato un report in cui ha messo in evidenza le imprese che nel medio e lungo periodo, potrebbero ricavare benefici dal conflitto Russia – Ucraina.

I mercati in crescita durante questo periodo di conflitto militare tra le due nazioni, Russia ed Ucraina, comprenderebbero sia quelli di consumo quotidiano che settori energetici. Le aziende che secondo gli esperti trarranno profitto sono soprattutto LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, Nike e Shell.

Chi sta guadagnando con la guerra: mercati in crescita e in decrescita

C’è chi va in cerca di investimenti post guerra in Ucraina e chi invece, ricerca delle opportunità durante il conflitto in corso. Sicuramente oltre alle multinazionali di consumo citate poco fa, le aziende di distribuzione energetica e petrolio sono quelle che otterranno più profitti.

Tra i settori che potranno arricchirsi con la guerra sembra superfluo citare il petrolio. Basti pensare alle società americane del segmento exploration and production (E&P), la cui quotazione segue il prezzo del petrolio (attualmente elevatissimo per via dell’elevata domanda).

Ad accrescere il loro valore economico, saranno anche le imprese che si occupano di fornire gas naturale liquefatto (prevalentemente le società statunitensi). Una mossa astuta e voluta dall’Unione Europa, per poter punire la Russia e fare a meno del loro quantitativo di gas.

Stando alle previsioni degli esperti in materia, entro il 2024 gli Stati Uniti d’America potrebbero diventare gli esportatori di maggior successo oltrepassando persino Australia e Qatar.

Un’attenzione particolare va data al mercato dei consumi discrezionali e dei viaggi. Nel primo caso, c’è da aspettarsi un aumento generale dei prezzi, anche se – la gente difficilmente rinuncerà allo shopping – e dunque il rialzo dei costi potrebbe continuare per via della stagflazione.

Sulle vacanze invece, da una parte il popolo europeo e non vorrebbe viaggiare con piacere e frenesia. Soprattutto gli italiani che dopo due anni di attesa, hanno potuto salutare – sembrerebbe definitivamente – lo Stato di emergenza, che ha posto fine a tante restrizioni sui voli e spostamenti.

Mercato traballante a causa della guerra: possibile scenario

Un’altra questione che farebbe traballare i mercati per via della guerra è legata al possibile impatto sui prezzi per trasporto ed imballaggio. Ciò è dovuto sia all’inflazione complessiva che si sta manifestando in tutti i mercati, ma anche per via dei forti costi del petrolio.

Tra le imprese meno penalizzate dalla crisi potremmo piazzare quelle che producono e vendono cosmetici ed alcolici. Vedremo se si tratta di una speculazione sul medio o lungo termine, dato che i cambiamenti sono decisamente repentini.











