Chi ha chiamato Al Bano a C’è posta per te 2025? Tra gli ospiti della quarta puntata del programma di Maria De Filippi spicca anche il cantante di Cellino San Marco, masi tratta di un’ospitata particolare, perché non è lui a dover fare una sorpresa, perché è lui a ricevere l’invito. Appena sono state diffuse queste anticipazioni in vista della puntata di oggi, è partito il toto-invito: chi ha deciso di fargli una sorpresa speciale?

C'È POSTA PER TE 2025, 4A PUNTATA/ Diretta e storie: Paolo Bonolis e il dolore di una perdita improvvisa

I più romantici hanno subito pensato a Romina Power, visto che è l’ex moglie con cui ha condiviso gran parte della sua vita, professionale e sentimentale. Ma allora non possiamo escludere dalle ipotesi la sua attuale compagna, visto che Al Bano è legato sentimentalmente a Loredana Lecciso.

Chi ha invitato Al Bano a C’è posta per te 2025? Le altre ipotesi

Potrebbe essere una donna più giovane ad aver deciso di fargli una sorpresa tramite il programma di Maria De Filippi. Pensiamo ad esempio a una delle sue figlio o magari potrebbe averci pensato uno dei suoi figli. Tra le ipotesi, seppur meno quotate, anche un collega o una persona del suo passato, come spesso capita di vederne a C’è posta per te.

Al Bano: "Dopo Ylenia, Romina Power non è più stata la stessa"/ "Con Loredana Lecciso sono tornato a vivere"

Non si può non escludere anche la pista dello scherzo, magari uno di quelli che Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio di Striscia la Notizia… Il giallo sta tenendo banco anche sui social, con i social che si stanno interrogando alla ricerca di una risposta, ma la risposta a ogni dubbio arriverà tra non molto, quando Al Bano Carrisi riceverà la busta e si presenterà in studio per scoprire chi lo ha chiamato.