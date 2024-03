Chi ha colpito Edoardo nel finale di Mare Fuori 4?/ Da Rosa Ricci a Carmela: le teorie sul colpevole

Chi ha colpito Edoardo Conte al cimitero nel finale di Mare Fuori 4? La teoria su Rosa Ricci

Il finale di Mare Fuori 4 apre inevitabilmente una serie di interrogativi. Il primo, e più immediato, è: Edoardo Conte muore? Il secondo è invece più intricato, ed è: chi ha colpito Edoardo Conte mentre cercava di rubare i soldi dei Ricci al cimitero? Se alla prima domanda abbiamo risposto in questo articolo, svelandovi qual è il destino di Edoardo, per la seconda esistono alcune teorie, tutte con un senso.

Di certo in tanti hanno forse pensato come prima ipotesi che Edoardo nella cappella dei Ricci in Mare Fuori 4 sia stato colpito da Rosa Ricci. La ragazza, d’altronde, ha finalmente scoperto il tradimento dell’amico (è stato lui ad uccidere suo padre Salvatore Ricci), a cui voleva bene come un fratello. Potrebbe dunque averlo sentito arrivare, atteso, e poi averlo colpito come si vede. Eppure alcuni indizi ci dicono che non è lei la colpevole, così come pare difficile siano stati Micciarella e Cucciolo, anche loro al cimitero nella stessa notte.

Carmela ha rubato i soldi dei Ricci e ha colpito suo marito Edoardo per vendetta nel finale di Mare Fuori 4?

L’ipotesi al momento più valida è che ad aver colpito Edoardo Conte al cimitero in Mare Fuori 4 sia stata sua moglie Carmela. È lei l’unica a sapere che Edoardo sarebbe andato lì, d’altronde è stata lei ad avergli svelato il posto. Carmela, d’altronde, ha anche un movente: la vendetta per essere stata tradita (e più di una volta) da Edoardo con Teresa, che aspetta inoltre anche un figlio da lui. Carmela, dunque, non solo potrebbe essere la colpevole dell’agguato ad Edoardo, ma potrebbe dunque aver preso i soldi dei Ricci prima di tutti gli altri presenti al cimitero.

Ultima ipotesi che circola sul web, ma sicuramente meno probabile visti i risvolti della storia, è che Edoardo sia stato seguito dal padre di Teresa (o addirittura da Teresa stessa), in cerca di vendetta.











