Chi ha fatto Covid lieve è immune per sempre?/ Studio USA “Cellule nel midollo osseo”

Chi ha contratto l’infezione da Covid in forma lieve può essere immune per sempre? Questo è l’interrogativo attorno al quale hanno iniziato a ragionare da alcuni mesi i ricercatori della Washington University School of Medicine di Saint Louis, i quali hanno condotto uno studio con cui viene smentita la teoria di inizio pandemia, secondo la quale gli anticorpi scomparivano celermente una volta superato il Coronavirus.

A darne notizia è il “Daily Mail”, che riporta i dati di questa ricerca sottolineando che coloro che hanno contratto il virus in maniera lieve hanno ancora una forte risposta anticorpale a un anno dalla malattia. Un anno fa, infatti, si diceva che gli anticorpi diminuivano in fretta dopo l’infezione e questa evidenza scientifica, confermata dai dati raccolti, è stata tradotta in una immunità di breve durata dalle fonti di informazione. In realtà, come ha spiegato Ali Ellebedy, professore associato di patologia e immunologia, medicina e microbiologia molecolare alla Washington University e autore dello studio, si tratta di un’interpretazione errata dei dati: “È normale che i livelli di anticorpi scendano dopo un’infezione acuta, ma non scendono a zero. Semmai, si stabilizzano”.

DOPO COVID LIEVE ANTICORPI PER SEMPRE?

Dopo avere avuto un’infezione da Covid in forma lieve, gli anticorpi possono dunque durare per sempre? Il professor Ellebedy ha illustrato sul “Daily Mail” che sono state individuate cellule che producono anticorpi a undici mesi di distanza dai primi sintomi. “Queste cellule vivranno e produrranno anticorpi per il resto della vita delle persone. Questa è una prova forte per un’immunità di lunga durata”. In buona sostanza, lo studio, pubblicato sulla rivista “Nature”, sottolinea che le cellule immunitarie di breve durata producono una prima ondata di anticorpi protettivi e quando esse muoiono, fisiologicamente gli anticorpi diventano meno numerosi. Tuttavia, il nostro organismo preserva dalla morte un’unione di queste cellule, denominate plasmacellule a lunga vita, la maggior parte delle quali migra nel midollo osseo. Ecco perché chi ha avuto l’infezione lieve da Covid potrebbe ritrovarsi protetto da un suo ritorno per tutta la vita.

