Chi ha ucciso Anna in Buongiorno Mamma 3? Com'è morta e qual è segreto: anticipazioni. È Laura l'assassina o sotto c'è tutt'altro?

Chi ha ucciso Anna in Buongiorno Mamma 3? Anticipazioni finale di stagione: è davvero Laura l’assassina?

Manca poco all’ultima puntata di stagione della fiction di Canale 5 con protagonista Raoul Bova e la domanda che ci si pone sin dall’inizio puntata non ha ancora avuto una risposta: chi ha ucciso Anna in Buongiorno Mamma 3? Sappiamo che la protagonista femminile interpretata da Maria Chiara Giannetta è morta in un incidente stradale cinque anni prima ma si è trattato davvero di un incidente stradale oppure ce qualcos’altro sotto? Sono tanti gli indizi e le supposizioni che fanno pensare che Anna è stata uccisa ma da chi e perché?

THE CHOSEN 5/ La serie sulla continua ricerca di Cristo della fede dell'uomo

Le anticipazioni Buongiorno Mamma 3 non svelano molto ma nel corso delle prime due puntate sono emersi degli indizi che lasciano presupporre che chi ha ucciso Anna in Buongiorno Mamma 3 è Laura. A sospettare maggiormente su Laura è Agata, per la ragazza la donna non è chi dice di essere e nei primi quattro episodi anche Guido si è accorto che ci sono delle stranezza sulla sua futura moglie. Ha scoperto che è un ex alcolista e che ha avuto dei problemi con l’alcool, il fatto che non abbia la patente lascia intendere che gliela abbiano ritirata magari perché è stata beccata alla guida in stato di ebrezza o peggio. Ed infine le sue bugie sulla sua identità, sulla sua vera storia e su ciò che nasconde la rendono una colpevole perfetta però forse un po’ troppo banale e scontato.



Anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta: la rinascita di Gonul/ Rompe con Miran e fa pace con Reyyan

Anticipazioni Buongiorno Mamma 3: qual è il segreto di Anna e com’è morta

Chi ha ucciso Anna in Buongiorno Mamma 3? È davvero Laura l’assassina? Le anticipazioni non svelano oltre ma forse potrebbero venire fuori ulteriori retroscena e risvolti spiazzanti, sappiamo infatti che Sole ha letto dei messaggi che sua madre si sera scambiata con qualcuno tuttavia non ha rivelato nulla a nessuno per paura che la madre avesse una madre e dunque non voleva che il padre lo sapesse. Tuttavia anche Guido ha iniziato ad indagare ed ha scoperto che Anna fuggiva da qualcuno e che temeva per la sua stessa vita ma da chi fuggiva? Cosa c’è nel suo passato. Per saperlo con esattezza non resta che seguire l’ultima puntata della fiction di Canale 5 che andrà in onda martedì 7 ottobre 2025 in prima serata su Canale 5.