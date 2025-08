Antonio Giuseppe Chichiarelli, chi lo ha ucciso e i misteri sulla morte del falsario: la storia di un omicidio irrisolto, le ipotesi sul movente

Il re dei falsari, ma soprattutto un uomo ricco di misteri Antonio Giuseppe Chichiarelli, noto anche come Tony Chichiarelli, su cui riaccendono i riflettori Cose Nostre oggi su Rai 1. Misteri che non riguardano solo la sua attività, ma anche la sua morte, infatti il suo omicidio resta irrisolto.

Noto per la sua abilità nella contraffazione di documenti, opere d’arte e denaro, nonché per i suoi collegamenti con la Banda della Magliana e ambienti neofascisti romani, il falsario romano venne ucciso in un agguato a Roma il 28 settembre ’84 in circostanze tuttora oscure e mai del tutto chiarite.

Famoso per il suo coinvolgimento nella preparazione del falso comunicato n. 7 delle Brigate Rosse durante il sequestro di Aldo Moro, che serviva a depistare le indagini, potrebbe aver realizzato quel documento per conto di apparati dello Stato o servizi segreti deviati: secondo Diacronie e ScenaCriminis, potrebbe essere stato usato come strumento di disinformazione e depistaggio. Ciò potrebbe avere un ruolo nella sua morte.

Così come la rapina nella sede romana della Brink's Securmark, di cui fu tra gli autori: lasciò sul posto volutamente degli oggetti simbolici che vennero interpretati come un possibile messaggio cifrato legato all'omicidio del giornalista Mino Pecorelli e al sequestro Moro, ma molti di essi furono ritrovati poco dopo la morte nella sua cassaforte, con denaro, gioielli e videocassette, tra cui una registrazione di uno speciale realizzato dal Tg1 sulla rapina da circa 35 miliardi di lire.

ANTONIO GIUSEPPE CHICHIARELLI, MISTERI ANCHE SULLA DINAMICA DELL’AGGUATO

In base alla ricostruzione fornita dal libro “Il falsario di Stato“, l’omicidio di Antonio Giuseppe Chichiarelli avvenne alle 2:45 del 28 settembre 1984, quando il falsario e la sua compagna scendevano dalla loro auto. La donna fu colpita da un proiettile, lui fu raggiunto da sette colpi (due al torace e due alla testa) sparati da un killer descritto come basso, robusto e con giubbotto chiaro addosso.

Ma c’è un’altra versione del delitto, riferita dal programma Blu notte, secondo cui l’agguato sarebbe avvenuto sul pianerottolo, davanti all’ascensore, e che la coppia era stata colpita mentre tornavano a casa. Comunque, la compagna sopravvisse all’agguato e in ospedale dichiarò che non sapeva nulla delle attività del compagno.

Secondo ScenaCriminis, la dinamica dell’agguato – l’uso di un’arma piccola e silenziata, la freddezza del killer, il numero dei colpi – ha spinto molti a parlare di una vera e propria esecuzione professionale, forse su commissione. A complicare la ricerca della verità sulla morte di Antonio Giuseppe Chichiarelli anche il fatto che non venne effettuata un’autopsia, rendendo difficile accertare con precisione il numero dei colpi sparati e il calibro dell’arma.

LE IPOTESI SUL MOVENTE DELL’OMICIDIO DI CHICHIARELLI

Anche questo ha alimentato il sospetto di coperture o omissioni. Per quanto riguarda il movente, le ipotesi sono diverse: ad esempio, c’è chi ha avanzato l’ipotesi di un regolamento di conti nella Banda della Magliana, altri hanno ritenuto che potesse trattarsi di altri gruppi criminali, ma ScenaCriminis e Vincenzo Vinciguerra in “I vivi e i morti” ritengono che la teoria più accreditata sia quella di un’operazione di “silenziamento” da parte di apparati statali o servizi segreti preoccupati per le informazioni di cui Chichiarelli era in possesso.

Infatti, pochi giorni prima di essere ucciso, Antonio Giuseppe Chichiarelli avrebbe confidato alla moglie che era a conoscenza di cose che avrebbero potuto far tremare l’Italia e che il giornalista Mino Pecorelli era stato ucciso da qualcuno di insospettabile.