Chi ha ucciso Camilla in Tutto quello che ho? Anticipazioni prossima puntata: spunta una verità agghiacciante

Chi ha ucciso Camilla in Tutto quello che ho? Questa è la domanda che tutti i telespettatori della fiction di Canale5 con protagonista Vanessa Incontrada e Marco Bonini si fanno dopo la scoperta scioccante avvenuta alla fine della prima puntata. La nuova serie tv dell’ammiraglia Mediaset, infatti, ruota attorno alla scomparsa di Camilla Santovito (Margherita Attorre) 18enne figlia dell’avvocato Lavinia e del poliziotto Matteo che dopo un’uscita con gli amici scompare nel nulla gettando la famiglia nell’ansia e nella preoccupazione. Ansia e preoccupazione che diventano dolore atroce quando in un campo Camilla viene ritrovata morta.

Perché Tommaso salva Rosa in Mare Fuori 5? Anticipazioni: parla Manuele Velo/ "C'è una spiegazione precisa"

E dalle anticipazioni Tutto quello che ho si scopre che dietro la morte di Camilla ci sono una serie di segreti, mezzi verità e scoperte scioccanti che coinvolgeranno tutta la famiglia e metteranno in seria crisi il rapporto tra Lavinia e Matteo. Chi ha ucciso Camilla in Tutto quello ho? Gli spoiler sulle prossime puntate rivelano che Lavinia e Matteo cercheranno la verità in due modi totalmente opposti. Il principale sospettato della morte sarà Kevin (Ibrahima Gueye). Matteo sarà convinto della sua colpevolezza mentre Lavinia deciderà di andare oltre le apparenze fino ad avventurarsi da sola nella scoperta della verità e proprio Lavinia farà una scoperta agghiacciante.

Quando va in onda Tutto quello che ho: perché salta la prossima puntata/ Palinsesto stravolto e anticipazioni

Anticipazioni Tutto quello che ho: chi ha ucciso Camilla? Com’è morta e perché: tutte le ipotesi

Qual è la verità sconvolgente con cui dovrà fare i conti Lavinia? Chi ha ucciso Camilla in Tutto quello che ho? Com’è morta e perché la 18enne? A tutte queste domande per il momento le anticipazioni Tutto quello che ho non forniscono delle risposte ma sul web stanno già iniziando a circolare le prime ipotesi. Innanzitutto non ci sono dubbi, come ogni buon crime che si rispetti, sull’innocenza di Kevin. Il giovane di origine senegalese sarà alle prese con pregiudizi e stereotipi ma non l’assassino.



Dubbi invece sul fidanzato di Camilla, Eugenio, riservato e taciturno, anche se una leggera cupezza nel suo sguardo tradisce delle ombre nell’animo e un turbamento che ben presto si riveleranno dirompenti. Il giovane potrebbe aver scoperto del sentimento che stava nascendo tra Camilla e Kevin ed averla uccisa durante un raptus. Insomma la domanda a questo punto cambia: è Eugenio che ha ucciso Camilla in Tutto quello che ho? per saperlo occorre seguire la prossima puntata martedì 22 aprile 2025 in prima serata su Canale5.