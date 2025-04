Anticipazioni Tutto quello che ho: chi ha ucciso Camilla? Roberto vuole farsi giustizia da solo

Si è giunti all’ultima puntata di Tutto quello che ho che andrà in onda questa sera, mercoledì 30 aprile 2025, a partire dalle 21.30 circa su Canale5 e la domanda che angoscia i telespettatori sin dalla prima puntata troverà finalmente una risposta: chi ha ucciso Camilla in Tutto quello che ho? Le anticipazioni svelano che non mancheranno colpi di scena inaspettati e sconvolgenti e che la verità sarà molto diversa da come tratteggiata nelle prime puntate. La morte della 18enne, infatti, ha gettato tutta la famiglia nel dolore e nello sconforto. Matteo e Lavinia, i genitori della giovane, interpretati rispettivamente da Marco Bonini e Vanessa Incontrada hanno iniziato ad indagare seguendo, però, due piste opposte.

Tutto quello che ho storia vera, Camilla è esistita realmente?/ Parlano gli autori della fiction di Canale5

Da una parte secondo Matteo il colpevole è Kevin, ragazzo che si era invaghito ricambiato di Camilla. Tutti gli indizi ed i sospetti sono concentrati sul giovane e il poliziotto Santovito non ha alcun dubbi che il colpevole sia lui. Dall’altro invece ci sono i dubbi di Lavinia, certa che la verità sia totalmente diversa e che il giovane sia innocente. La donna, avvocato, arriverà persino ad assumere la difesa di Kevin pur di dimostrarne l’innocenza. Nel corso del gran finale di stagione ci sarà però un colpo di scena spiazzante che sconvolgerà tutte le carte in tavola. Le anticipazioni Tutto quello che ho ultima puntata, svelano inoltre che Roberto farà un gesto estremo. Il figlio della coppia e fratello di Camilla animato dalle intenzioni di vendicare la sorella, ruberà di nascosto la pistola di ordinanza del padre per farsi giustizia da solo e solo per un soffio si riuscirà ad evitare il peggio.



Anticipazioni Mare Fuori 5, quinta puntata 30 aprile 2025/ Carmela decide di vendicarsi

Chi ha ucciso Camilla in Tutto quello che ho? Anticipazioni finale di stagione

Si giunge così al finale di puntata quando finalmente la verità verrà a galla e si scoprirà chi ha ucciso Camilla in Tutto quello che ho. Continueranno le indagini sulla morte della 18enne e Lavinia e Matteo, di nuovo uniti, continueranno insieme ad indagare. Si accorgeranno parecchie incongruenze nelle dichiarazioni e negli atteggiamenti in persone molto vicine a Camilla. A destare sospetti sarà Valentina, l’insospettabile migliore amica della ragazza che si scoprirà aver mentito più volte.



E non è tutto perché nell’elenco dei sospettati ci finirà anche Eugenio, fidanzato di Camilla finora rimasto nell’ombra ma che sembra nascondere qualcosa, ombre verranno gettate anche su Flavio, avvocato collega di Lavinia che sin dall’inizio ha spinto Kevin a confessare di essere lui il colpevole dell’orrendo omicidio. Insomma i sospettati saranno davvero tanti, Eugenio, Flavio o persino Valentina: chi ha ucciso Camilla in Tutto quello che ho? Senza spoilerare troppo si può anticipare che Kevin è innocente.