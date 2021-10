Chi ha ucciso mio marito?, Rete 4/ Un film drammatico a tinte thriller

Chi ha ucciso mio marito? va in onda oggi, 2 ottobre, su Rete 4 a partire dalle ore 16:50. Si tratta di una pellicola che appartiene ai generi thriller e drammatico e ha debuttato in tutto il mondo durante l’anno 2016. Il regista di questo film è David Winning mentre la sceneggiatura è stata scritta da due donne, Karen Hanna e Cathy McKernan. Ci sono diversi volti noti della tv che prestano la loro figura ai personaggi del film.

Batman Il ritorno, Italia 1/ Michael Keaton è l'uomo pipistrello

Tra questi è bene menzionare Andrea Bowen, Yasmeen Ball, Jim Thorburn, Chad Krowchuk, Lini Evans e Brent Stait. Le musiche di questo film sono state realizzate da Paul Michael Thomas, il montaggio è stato curato da Mauri Bernstein e la fotografia è stata messa a punto da Curtis Petersen.

Chi ha ucciso mio marito? La trama del film

Leggiamo la trama di Chi ha ucciso mio marito? Sophie Howell è una madre single disperata. Difatti, questa donna ha perso il marito che è stato ucciso in circostanze misteriose. La donna non si da pace e cerca in ogni modo di far luce sul delitto. Difatti, pensando alla sua vita passata, riesce a capire che c’è qualcosa che non torna nell’omicidio del suo amato. Per questa ragione, dopo aver trascorso un periodo di lutto a riprendersi dall’accaduto, decide di riprendere il suo posto come detective privato. La sua determinazione è molto forte e Sophie vuole fare di tutto per scoprire la verità.

Il sapore del successo, Rai 2/ Bradley Cooper protagonista del film

Allo stesso tempo, come madre deve prendersi cura di Chloe che è rimasta scioccata dall’improvvisa scomparsa del padre. Questa ragazza adolescente avrebbe bisogno di affetto, tempo e comprensione, ma per Sophie la cosa più importante da fare è scoprire la verità su suo marito. Sophie rientra in azione e le viene assegnato un caso su una start up tecnologica chiamata Cybercash. Ci sono diversi giri di denaro losco che riguardano quest’azienda e la donna vuole far luce sui fatti. Tuttavia, Sophie si ritroverà in un circolo pericoloso che metterà a rischio la sua vita e quella di sua figlia. Allo stesso tempo, le scoperte sulla Cybercash la porteranno più vicino a rivelazioni sconvolgenti su suo marito e sull’ultimo lavoro della sua vita.

Colpo grosso al drago rosso, Italia 1/ Un film che mescola azione e commedia

© RIPRODUZIONE RISERVATA