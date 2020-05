Chi ha ucciso mio marito?/ Su Rete 4 il film con Andrea Bowen (oggi, 9 maggio 2020)

Pubblicità

Chi ha ucciso mio marito? andrà in onda su Rete 4 nel pomeriggio di oggi, sabato 9 maggio, alle ore 17.00. Si tratta di un film per la televisione di genere giallo del 2016 diretto da David Winning (Due matrimoni e un Natale, Fidanzati per convenienza, Amore, orgoglio e pregiudizio) ed interpretato da Andrea Bowen (Nozze d’inverno, The preacher’s daughter, la serie tv Desperate housewives), Yasmeene Ball (Marrying Mr. Darcy, The tree that saved Christmas, Monkey up), Jim Thorburn (Woman on the run, Deep evil, Sea Ghost – Il fantasma degli abissi) e Thomas Cadrot (Star Trek beyond, In the key of love, Countdown – Conto alla rovescia). Lo stesso regista aveva già raccolto buona parte del medesimo cast per la trilogia di pellicole natalizie Finding Father Christmas, Engaging Father Christmas e Maarrying Father Christmas. Chi ha ucciso mio marito?

Chi ha ucciso mio marito? La trama del film

Ecco la trama di Chi ha ucciso mio marito? Sophie (Andrea Bowen) è la moglie di un poliziotto che lavora sotto copertura. Anche lei è una ex poliziotta, ma ha lasciato il servizio per prendersi cura della figliastra malata. Quando l’uomo viene ucciso in circostanze misteriose però Sophie non può fare altro che indossare nuovamente il distintivo. Accetta infatti la proposta del Capitano Carter, suo vecchio mentore, per lavorare sullo stesso caso che stava seguendo il marito. Finirà così per indagare sotto copertura con l’obiettivo sia di risolvere il caso che di mettere le mani su chi ha ordinato la morte dell’uomo. Nel frattempo però dovrà continuare a prendersi cura della figlia, che versa in pessime condizioni di salute e ha costantemente bisogno di aiuto. Il suo rientro in servizio ha anche infatti un altro fine: trovare i soldi per le cure di cui la ragazza ha costantemente bisogno.



