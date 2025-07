Omicidio di Peppino Impastato chi l'ha ucciso? L'inchiesta e i processi che portarono all'ergastolo per il boss mafioso Tano Badalamenti

Peppino Impastato è morto il 9maggio del 1978, un delitto di mafia che ha segnato la storia d’Italia, non solo perchè la scoperta avvenne lo stesso giorno del ritrovamento del corpo di Aldo Moro, ma anche perchè colpì uno dei giornalisti che più si erano impegnati nella lotta alla criminalità organizzata e al muro di omertà che caratterizzava in particolare quel periodo storico in cui si stava estendendo la rete di collusione tra malavita e politica. Il film “I cento passi” ripercorre la vita di Peppino, e si conclude con il suo omicidio, dal quale partì una lunghissima inchiesta giudiziaria segnata da vari depistaggi e tentativi di far passare il delitto come un attentato fallito, infangando anche la memoria dell’attivista.

Il cadavere, fatto a pezzi a causa di una violenta esplosione, venne ritrovato sulla linea ferroviaria Palermo-Trapani, scoperto da un macchinista in transito. Da subito si ipotizzò che la stessa vittima si fosse recata sul posto per piazzare un ordigno e che il progetto di organizzare un attacco dinamitardo non fosse andato a buon fine colpendo l’attentatore. Solo dopo anni, grazie all’impegno della famiglia che fece pressioni per riaprire l’inchiesta si iniziò ad indagare sui veri mandanti scoprendo anche la dinamica reale del caso.

Omicidio di Peppino Impastato, il processo durato più di 25 anni concluso con l’ergastolo per il boss Tano Badalamenti

È durata più di 40 anni l’inchiesta sulla morte di Peppino Impastato, tra depistaggi, archiviazioni e muri di omertà, si è conclusa solo nel 2002. Anno in cui esce fuori finalmente il nome del boss che ha ucciso il giornalista. Si trattava di Tano Badalamenti, a capo della cosca mafiosa di cosa nostra di Cinisi, che, come emerse durante le indagini, ordinò ad un suo collaboratore di attirare Peppino all’interno di un casolare abbandonato, aspettandolo all’uscita da radio Aut dove l’attivista lavorava, per poi ucciderlo con la collaborazione di due complici. Il corpo presumibilmente venne poi portato sui binari per inscenare un falso tentativo di attentato, e fatto esplodere per creare ancora più confusione nella scena del crimine.

Durante il processo stesso ci volle molto tempo prima di formulare ufficialmente la tesi dell’omicidio di mafia, tanto che ci vollero varie sentenze, dopo quelle precedenti archiviate e soprattutto la prima che parlò di suicidio e incidente, per condannare all’ergastolo Badalamenti quale mandante del delitto. Il fratello di Peppino, Giuseppe, dichiarò: “In un Paese civile non bisognerebbe mai dover aspettare 25 anni per arrivare alla verità“.