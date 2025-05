Chi ha ucciso Salvatore? Anticipazioni Lolita Lobosco 3 scioccanti: c’entra Leon

Sono tornate in onda Le indagini di Lolita Lobosco la vicequestore che ha il volto di Luisa Ranieri ed è tratta dai romanzi di Gabriella Genisi. Nonostante si tratti di repliche gli ascolti sono ottimi, la puntata andata in onda domenica scorsa, 11 maggio 2025, con il suo 20% di share ha doppiato Lo show dei record di Gerry Scotti. Le anticipazioni Lolita Lobosco 3 svelano che anche la puntata di questa sera ha regalato delle sorprese con il caso di cronaca che ha appassionato i telespettatori.

Anticipazioni Tradimento, puntata 16 maggio 2025/ Mualla si reca da Ozan, c'entra Zelis con l'aggressione

Andando con ordine le anticipazioni Le indagini di Lolita Lobosco 3 svelano che la puntata si è aperta con una morte scioccante: durante un festa in maschera un uomo verrà trovato morto chi ha ucciso Salvatore e perché? A quella festa era presente anche la vicequestore, spinta dalla PM Marietta ad uscire e svagarsi un po’. Partono le indagini ed il primo sospettato dell’omicidio è Leon! Cosa c’entra il gallerista d’arte con l’assassino? Una serie di coincidenze lo incastrano ma la verità si dimostrerà completamento diversa, anzi sarà proprio la sua testimonianza a rivelarsi fondamentale.



Lolita Lobosco 3, anticipazioni prossima puntata 21 maggio 2025/ Scontro con la figlia di Leon!

Anticipazioni Le indagini di Lolita Lobosco 3: chi ha ucciso Salvatore?

Le anticipazioni Lolita Lobosco 3 svelano che sarà proprio Leon (Daniele Pecci) a dare una svolta alle indagini con la sua testimonianza. La vicequestore scoprirà che alla festa in maschera c’erano ben due invitati vestiti da Don Giovanni. Come finisce Lolita Lobosco 3 la puntata di oggi? Sul finale di puntata si scoprirà chi ha ucciso Salvatore e perché. La vicequestore scoprirà che l’uomo aveva un amante Cosimo Gallo con qui progettava un futuro insieme e addirittura di andare a convincere dopo la morte di Alfredo, gravemente malato. Quest’ultimo però ha scoperto il tradimento e messo in atto la sua vendetta. Alfredo ha ucciso Salvatore e la festa in maschera era solo una messa in scena per ucciderlo. Ha inscenato un furto e approfittato del parapiglia per traversirsi anche lui da Don Giovanni e ucciderlo. Scoperto tutto e messo davanti alle sue responsabilità, Alfredo sceglierà la via del suicidio.