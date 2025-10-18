La ricostruzione dell'omicidio di Serena Mollicone, cosa è successo, chi sono gli imputati e le tappe del processo di un caso ancora irrisolto

L’omicidio di Serena Mollicone resta ancora oggi un mistero irrisolto nonostante siano passati 24 anni dal giorno della scomparsa, indagini e numerosi processi ma con imputati sempre assolti. In vista della prossima udienza d’appello del 22 ottobre, che potrebbe ribaltare la precedente sentenza, andrà in onda uno speciale su Rai 2 intitolato “Nient’altro che la verità” che tratterà proprio il giallo, focalizzandosi sui dettagli che hanno poi portato alla lista dei possibili colpevoli e sulle testimonianze chiave che hanno confermato i sospetti.

Ripercorrendo le tappe principali del caso, iniziato il 3 giugno 2001 con il ritrovamento del corpo di Serena che viene rinvenuto in un boschetto nei pressi di Frosinone, l’inchiesta si concentra fin da subito sulla cerchia di frequentazioni della 18enne, una ragazza come tante altre, che frequentava l’ultimo anno di scuola superiore ed era stata cresciuta dal padre Guglielmo. Emergeranno poi legami con ragazzi del posto, ma anche discrepanze, avute in particolare con il figlio del maresciallo Marco Mottola, che come confermarono alcuni testimoni, probabilmente Serena voleva denunciare per spaccio di droga.

Chi ha ucciso Serena Mollicone? Le prove contro Marco Mottola e il mistero delle ultime ore in caserma

Serena Mollicone viene trovata morta dopo 3 giorni di ricerche, scattate in seguito alla denuncia del padre, che si era allarmato non vedendola rientrare a casa. Il cadavere appare con segni di violenza, mani e piedi legati ed il volto coperto da un sacchetto. L’autopsia confermerà poi che non c’è stata violenza sessuale ma che il decesso è stato causato da un forte colpo alla testa. Le indagini ricostruiscono l’ultima giornata di vita della 18enne, che quel giorno doveva andare a fare una radiografia e poi incontrare un amico. Molti dissero di averla vista litigare con qualcuno davanti ad un bar. Soltanto dopo alcune conferme durante gli interrogatori successivi si scoprì che quel ragazzo biondo era proprio Marco Mottola che entra così ufficialmente tra gli imputati.

Il mistero sulle ultime ore di vita resta da chiarire però all’interno della caserma dei Carabinieri di Arce, nella quale Serena si era recata per recuperare alcuni libri lasciati nell’auto di Mottola e dove poi sarebbe stata colpita. Per questo motivo, anche il maresciallo e la moglie vengono indagati per omicidio, tuttavia senza che le prove fossero mai sufficienti per incastrarli. Ultima possibilità per ottenere giustizia, potrebbe essere quella del prossimo appello, dopo che l’ultima sentenza di assoluzione è stata annullata.