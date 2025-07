Cristina Plevani vince l’Isola dei Famosi! Ma non è sola: anche il famoso Vip ha vinto sia il Grande Fratello che il reality in Honduras.

Dopo ben 25 anni dalla vincita al Grande Fratello, Cristina Plevani ha vinto anche questa edizione de l’Isola dei Famosi. Una doppietta meritatissima che la incorona di nuovo regina dei reality. Eppure, non è l’unica che ha vinto entrambi i programmi, ma un altro vippone si è aggiudicato i due trionfi, andiamo a scoprire di chi si tratta. “Grazie a tutti! Mi sentivo non adatta, fuori posto ma ringrazio tutti: i naufraghi, anche quelli a cui sono antipatica” ha detto Cristina Plevani dopo l’annuncio della vittoria, “Non mi interessa. Eravamo comunque un gruppo. Ringrazio voi per avermi dato questa seconda possibilità“.

Per me è il secondo treno che passa e questa volta col cavolo che scendo, questa volta no. Non è la ciliegina sulla torta ma per me è una grande palla di profiteroles sulla torta. Dopo venticinque anni!“. Cristina Plevani ha vissuto un percorso senza dubbio importante mostrando ancora una volta di avere un carattere incredibilmente adatto per il mondo dei reality, e se terrà fede alle sue parole, continuerà quindi a frequentare il mondo della televisione senza ritirarsi dalla scena come invece era successo 25 anni fa. Ma bando alle ciance e andiamo subito a scoprire chi come Cristina Plevani ha vinto sia l’Isola dei Famosi che il Grande Fratello. La vincitrice de l’Isola dei Famosi 2025 ha poi continuato: ““. Cristina Plevani ha vissuto un percorso senza dubbio importante mostrando ancora una volta di avere un carattere incredibilmente adatto per il mondo dei reality, e se terrà fede alle sue parole, continuerà quindi a frequentare il mondo della televisione senza ritirarsi dalla scena come invece era successo 25 anni fa. Ma bando alle ciance e andiamo subito a scoprire chi come Cristina Plevani ha vinto sia l’Isola dei Famosi che il Grande Fratello.

Walter Nudo ha vinto l’Isola dei Famosi e il Grande Fratello: la differenza con Cristina Plevani

Oltre a Cristina Plevani anche Walter Nudo ha vinto l’Isola dei Famosi e il Grande Fratello. Più precisamente, la terza edizione del GF, mentre ha trionfato come naufrago nel 2018. Dopo la doppietta si era allontanato dal mondo dello spettacolo e oggi sono rarissime le volte in cui si vede in televisione, mentre Cristina pare voler continuare a farsi vedere senza sparire dalla circolazione. Ecco dunque chi sono stati i due vipponi a vincere entrambi i programmi di Canale 5, che restano ancora oggi insieme a Temptation Island i più visti in assoluto.