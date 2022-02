Chi ha vinto LOL 2, Chi ride è fuori?/ I pronostici: Maccio e Guzzanti tra i favoriti

Lol 2, chi è il vincitore? I pronostici dicono…

Le prime quattro puntate di LOL 2 – Chi ride è fuori sono uscite da poche ora, ma il programma di Amazon Prime è già in tendenza sui social con l’hashtag #LOL2 e arrivano anche i primi spoiler sui concorrenti. Stando ai primi tweet apparsi questa mattina emergono già dei papabili nomi tra i candidati alla vittoria della seconda edizione. Ricordiamo che la prima edizione di “LOL – Chi ride è fuori” è stata vinta da Ciro Priello dei The Jackal. “Ho già visto 2 puntate di #LOL2. Ho le lacrime. Il mago Forest è un mito, io lo adoro. Maccio Capatonda è proprio un bastar*o”, ha scritto un utente. Altri apprezzamenti per Maccio, pseudonimo di Marcello Macchia: “C’è da dire che Maccio Capatonda è patrimonio UNESCO”. Brillante anche la performance di Corrado Guzzanti: “Totalmente illegale … altra categoria #LOL2”, ha scritto un altro utente. Inoltre sembra che Guzzanti si cimenterà in uno sketch di danza con l’ospite Lillo che gli insegnerà il celebre passo “Doppio Anagni”.

Lol 2, chi è il vincitore? Le prime 4 puntate

Le prime quattro puntate di “Lol 2 – Chi ride è fuori” sono disponibili da oggi, giovedì 24 febbraio, su Amazon Prime. Dopo l’ottimo successo della prima stagione il comedy show condotto da Fedez e Frank Matano, sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick. Per quanto riguarda il cast, la seconda stagione vede come protagonisti Maccio Capatonda, Corrado Guzzanti, Mago Forest, Max Angioni, Maria Di Biase, Gianmarco Pozzoli, Diana Del Bufalo, Alice Mangione, Tess Masazza e Virginia Raffaele. Nomi decisamente forti, anche più di quelli che si sono cimentati nella mission di non ridere per sei lunghe ore nella prima stagione. In palio 100mila euro, da devolvere da parte del vincitore ad un ente benefico a sua scelta. I sei episodi verranno suddivisi in due blocchi su Prime Video. Il primo sarà composto da quattro puntate e sarà visibile a tutti a partire dal 24 febbraio. I due restanti, invece, saranno disponibili una settimana dopo, ovvero il 3 marzo.

Lillo, jolly dei conduttori

Frank Matano sostituisce Mara Maionchi, affiancando Fedez nella conduzione di “Lol 2 – Chi ride è fuori“. Rispetto alla prima stagione, le regole non cambiano: sei ore, come detto, durante cui sketch, imitazioni, personaggi ed improvvisazione terranno banco, con l’obiettivo di sgamare chi si farà scappare una risata. Prima un’ammonizione, poi l’eliminazione: chi perde può recarsi nel salottino poco distante dal teatro in cui si tiene la gara a seguirne gli sviluppi. Alla conduzione, come detto, Fedez e Frank Matano, mentre Lillo sarà una special guest, un “jolly” che i conduttori potranno giocarsi per far ridere i comici in gara. La seconda stagione di LOL è una produzione Endemol Shine Italy per Amazon Studios ispirata al format giapponese Hitoshi Mmatsumoto Presents Documental.

