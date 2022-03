Chi ha vinto LOL 2?/ Gianmarco Pozzoli favorito assoluto, un indizio lo inchioda!

Cresce l’attesa per la proclamazione del vincitore di LOL 2, il game show sbarcato su Prime Video lo scorso 24 febbraio e subito preso d’assalto dagli abbonati. Da oggi, giovedì 3 marzo, sono disponibili sulla piattaforma streaming le ultime due puntate di questa nuova stagione, di conseguenza scopriremo il primo classificato di questa edizione. Sul web già da diversi giorni si rincorre la voce sul presunto vincitore, che salvo clamoroso sorprese dovrebbe essere Gianmarco Pozzoli.

Nulla è stato confermato ufficialmente, ma secondo alcuni portali ci sarebbe un indizio a spingere a suo favore. Un indizio che il comico avrebbe involontariamente fornito durante una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram. Nella breve clip spunterebbe il premio di LOL 2 ben posizionato sul tavolo, vicino a dei libri.

Gianmarco Pozzoli è il vincitore di LOL 2?

Dunque dovrebbe essere Gianmarco Pozzoli ad aggiudicarsi i centomila euro da donare in beneficenza. Il comico, nel caso in cui fosse proclamato davvero come vincitore di LOL 2, supererebbe concorrenti ben più attrezzati e temibili sulla carta. Da Mago Forest a Maccio Capatonda, passando per Virginia Raffaele e Guzzanti. A proposito di Mago Forest, anche Virginia Raffaele pensava potesse essere uno dei principali candidati alla vittoria finale. In una bella intervista a Fanpage ha infatti dichiarato: “L’avversario più difficile si è rivelato il Mago Forest, mi fa ridere anche se sta fermo”.

Poi, sull’esperienza a LOL2, ha aggiunto: “È tanto tempo che non facevo qualcosa in tv, è un’esperienza vera, di pancia, mi piace anche mostrare una parte umana. Devo dire che non sapevo chi avrei incontrato, poi purtroppo i miei incubi hanno preso forma e corpo”. Insomma è stata un’avventura imperdibile per tutti i concorrenti, o quasi. Adesso non resta che scoprire il nome del vincitore.



