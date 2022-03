Chi ha vinto Masterchef Italia 11?/ Tracy, Lia, Carmine o Christian…

Masterchef Italia 11, chi ha vinto la finale?

Tracy, Christian, Carmine o Lia: chi vincerà Masterchef Italia 11? Sono loro i quattro finalisti che si contenderanno il titolo nella finale, in onda su Sky Uno giovedì alle 21:15. Nella scorsa puntata gli aspiranti chef hanno potuto misurarsi con una cucina stellata, il sogno di qualsiasi appassionato di cucina che voglia costruirsi un futuro in quel campo. Non tutti, però, hanno convinto i tre giudici Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo e qualcuno ha dovuto rinunciare al sogno della finale. Si tratta di Nicky Brian, eliminato dopo esser arrivato a un passo dalla finale. Le quattro giovani promesse hanno fin da subito lasciato il segno nel programma e si sono distinti per talento e determinazione. L’ultima puntata dell’edizione verdà combattere con le unghie e con i denti Tracy, Lia, Carmine e Christian. Che vinca il migliore.

Masterchef Italia 11, una delle edizioni più qualitative di sempre

Giovedì alle ore 21:15 su Sky Uno va in onda l’attesissima finale di Masterchef Italia 11, la gara di cucina più famosa e amata della televisione internazionale. Quest’anno sono tanti i concorrenti che sono entrati nel cuore dei telespettatori e dei fan. I tre giudici, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, più affiatati che mai, hanno dato vita a un’edizione che ha decisamente alzato l’asticella della qualità televisiva e culinaria. Ma il sogno sta per finire e tra poco conosceremo il nome del nuovo masterchef italiano, tra i quattro finalisti che sono riusciti a convincere i giudici per tutto il corso di questa stagione, fino ad arrivare alla finale. Nella puntata scorsa, qualcuno purtroppo non ce l’ha fatta e altri, invece, possono sognare il titolo: si tratta di Carmine, Christian, Lia e Tracy.

