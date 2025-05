Chi è il vincitore di Sognando Ballando con le Stelle: Chiquito, Janiya e Hugo se la giocano fino alla fine

Chi ha vinto Sognando Ballando con le Stelle 2025? Il verdetto finale lascia un po’ tutti sorpresi, perché spalanca alle porte ad un concorrente sì brillante e capace, ma non certo tra i favoriti dei favoriti alla vigilia della puntata. A garantirsi un posto nel cast degli insegnanti della prossima stagione è infatti il ballerino caraibico Chiquito. Il pubblico lo premia al fotofinish lasciando a mani vuote Janiya e Hugo, sul podio con lui.

Vincitore Sognando Ballando con le Stelle 2025: chi è?/ Trionfa Chiquito e Milly Carlucci lo incorona

Anche il campione svedese, schierato con Federica Nargi per la finale del talent, si è trovato in cima alle preferenze un po’ inaspettatamente; diverso invece il discorso per la ballerina del Kazakistan Janiya che sembrava proiettata ad una vittoria certa. Invece, come spesso succede nei talent, i pronostici sono stati ribaltati totalmente all’ultima curva.

Sognando Ballando con le Stelle, Finale 30 maggio 2025/ Diretta, il vincitore è Chiquito! E sul podio...

Chiquito vincitore di Sognando Ballando con le Stelle 2025: l’emozionante momento del verdetto

Chiquito, nome d’arte di Yovanny Moreta Felis, ha realizzato un sogno che cullava da tempo. Il classe 1981, approdato in Italia all’età di nove anni, ha sempre fatto danza e con Sognando Ballando con le Stelle sperava di poter entrare nel cast ufficiale degli insegnanti. Adesso il sogno è realtà, grazie alla sua tenacia e ad un talento che non lo hanno mai abbandonato.

Tra le persone più importanti della sua vita, l’amata mamma, a cui dedica ogni vittoria. “Per me la mamma è tutto, dedico la vittoria a mia mamma. Cerco di renderla più felice possibile”, le parole di Chiquito in una clip realizzata proprio per Sognando Ballando con le Stelle.

Aly Z: "Mi dicevano sei finita perché hai dei figli"/ Il racconto choc a Sognando Ballando con le Stelle