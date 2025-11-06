Chi è il vincitore di The Traitors Italia, show su Prime Video? Ecco chi è arrivato fino alla fine e chi ha trionfato

The Traitors Italia è il nuovo show di Prime Video che sta facendo discutere il pubblico. Sbarcato sulla piattaforma da pochi giorni, il game condotto da Alessia Marcuzzi ha visto una serie di volti noti dello spettacolo sfidarsi, di volta in volta, fino alla proclamazione di un vincitore. Ma chi è che ha vinto il programma? Se siete curiosi di scoprirlo prima ancora di vedere la puntata finale, continuate pure la lettura, altrimenti consigliamo di fermarvi qui.

Al tavolo finale di The Traitors Italia sono arrivati in quattro: Giancarlo Commare, Giuseppe Giofrè, Mariasole Pollio e Tess Masazza. Sono questi i partecipanti che si sono contesi la vittoria sul finale, ma la prima ad essere eliminata è stata Mariasole, che ha ricevuto più voti di tutti. Si scoprirà poi che la ragazza è in realtà proprio una traditrice, nel gioco.

The Traitors Italia, ecco chi è il vincitore dello show di Prime Video

A continuare il gioco sono dunque stati Giancarlo Commare, Giuseppe Giofrè e Tess Masazza, ai quali è stato chiesto se avessero intenzione di proseguire col gioco o se volessero fermarsi qui. Tutti hanno optato per lo stop, dunque si è scoperto che Tess era una leale e come lei anche Giancarlo Comare. Il vero colpo di scena è arrivato in ultima battuta, quando Giuseppe Giofrè ha spiazzato tutti annunciando la sua fazione di appartenenza: i traditori. Un annuncio che il ballerino ha accompagnato a queste parole: “Nella mia vita sono sempre stato una persona molto leale con tutti, i sentimenti sono stati veri, ma in questo percorso sono stato….traditore!”. Proprio Giofrè è il vincitore di The Traitors Italia.