Chi interpreta Cristina Marino in Makari 2/ La moglie di Luca Argentero guest star seconda puntata

Makari è tornata con la sua attesa seconda stagione, non priva di sorprese, come la presenza di personaggi nuovi e inaspettati. Tra questi Cristina Marino, moglie di Luca Argentero. Lunedì 7 Febbraio, su Rai Uno la fortunatissima fiction diretta da Michele Soavi, che racconta le vicende di Saverio Lamanna (interpretato dal talentuoso Claudio Gioè), personaggio nato dalla creatività dello scrittore Gaetano Savatteri, ha già tenuto incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori.

Riprendono così tutte le trame lasciate in sospeso, come il sogno del giornalista squattrinato, di diventare uno scrittore, mentre si ritrova invece ad essere improvvisato investigatore nella sua terra natia. Saverio però dovrà affrontare il duro colpo di vedersi interrotta la collaborazione con il suo editore. Accursio Miragno infatti, in questo ruolo vediamo Maurizio Bologna, non è per niente contento dei romanzi del suo committente. Cosa farà Saverio? Per fortuna con lui c’è il suo amico fraterno Piccionello, interpretato dal bravissimo Domenico Centamore e anche Suelima, nella fiction Ester Pantano. Tuttavia neanche l’amore sembra aver preso la piega giusta. La studentessa che nella prima stagione gli ha fatto battere il cuore, è tornata a Makari, ma in compagnia. Con lei infatti c’è il suo capo, l’affascinante Teodoro Bettini (Andrea Bosca). Questa cosa non piace affatto a Saverio, il quale non nasconde neanche una certa gelosia. Lo scrittore quindi non solo dovrà portare a termine le indagini dei casi che coinvolgeranno il suggestivo paese siciliano, ma dovrà anche cercare di riconquistare la sua amata. Ci riuscirà?

Intanto la seconda puntata di Makari, quella del 14 febbraio, annuncia una chicca che sicuramente farà piacere al pubblico della Rai. Le nuove puntate sono da attribuire alla scrittura creativa di Leonardo Marini, Attilio Caselli e Salvatore De Mola ma non solo. Le nuove avventure di Saverio vedono anche la presenza delle menti femminili di Ottavia Madeddu e Carlotta Massimi. La cornice riamane quella incantevole di San Vito Lo Capo, ma si avrà modo di ammirare anche Trapani,la Valle dei Templi di Agrigento, Palermo e altri luoghi meravigliosi.

Nel cast quest’anno c’è la new entry Andrea Bosca, ma ci sono altre presenze come guest star davvero interessanti. Nella seconda puntata di Makari infatti si vedrà recitare Cristina Marino, moglie di Luca Argentero. La giovane attrice nata a Milano nel 1991, è anche un’Influencer e una mamma. Dopo aver lavorato come modella, ha deciso di intraprendere la strada del Cinema, esordendo nel 2009 nel film di Federico Moccia, Amore 14. Conoscerà suo marito però sul set di Vacanze ai Caraibi nel 2015. Nella fiction delle imprese di Saverio Lamanna, Cristina Marino, interpreta Angela.



