Chi inventò la sigla 007 con il significato di solo per i tuoi occhi?/ La risposta…

Chi inventò la sigla 007 con il significato di solo per i tuoi occhi? La domanda arriva su Canale 5 nel corso della nuova puntata di Chi vuol essere milionario. Gerry Scotti la pone a Ilaria Sanbinello, nuova concorrente, al traguardo di 150 mila euro. Ma andiamo subito a scoprire qual è la risposta esatta. Siamo ormai ai piani più alti della scalata e indaghiamo nel mondo di James Bond, famosissimo e amato agente segreto. Il portale Mediaset, nella sezione dedicata al programma, ci fa sapere che il numero utilizzato per indicare la famosa spia era utilizzato già nel XVI secolo. “Tra le numerose leggende che si celerebbero dietro la cifra scelta per indicare il codice segreto, ci sarebbe anche un retroscena del XVI secolo e che avrebbe come protagonista l’astrologo della regina Elisabetta I.” si legge.

L’astrologo John Dee e la curiosa storia dei messaggi cifrati

Si chiama John Dee questo fatidico astrologo. La curiosità sta nel fatto che a corte costui operava anche come agente segreto e firmava i messaggi cifrati riservati alla regina con la sigla “007”. Gli zeri, in questo caso, erano due occhi e il sette un numero fortunato, il tutto a indicare appunto che il contenuto era destinato “solo per gli occhi” di Elisabetta I. Questa la puntata di Chi vuol essere milionario? di giovedì 5 novembre posta alla concorrente di Vigevano Ilaria Sanbinello dal valore di ben 150mila euro. Riuscirà a rispondere?



