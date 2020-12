Chi lascerà il Grande Fratello Vip 2020?/ La Gregoraci minaccia ma.. il televoto?

Chi lascerà il Grande Fratello Vip 2020?

Signori e signore siamo al giro di boa di questo Grande Fratello Vip 2020. Tanti vip entreranno nella casa in queste settimane pre natalizie ma altri dovrebbero lasciarla, ma chi? Naturalmente non stiamo parlando di quelli che saranno eliminati al televoto ma di tutti quelli che hanno minacciato di lasciare il programma quando è arrivata la notizia che il programma andrà in onda fino a febbraio. Chi ha seguito il reality sa bene che i primi a minacciare l’addio sono stati Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini. In un primo momento a loro si era unita Dayane Mello impreparata all’idea di non passare il Natale con la figlia ma poi non si è saputo più nulla sul suo desiderio o sulla sua decisione. Tutto è stato rimandato proprio ad oggi, giorno in cui, sembra, il contratto che i vip hanno stipulato sarà rispettato.

Elisabetta Gregoraci minaccia di andare via ma il televoto non è stato annullato, perché?

Chi saranno i vip che abbandoneranno la casa del Grande Fratello Vip 2020? In settimana i concorrenti hanno avuto modo di sentire i propri manager e di parlare del loro futuro all’interno della casa visto che il reality andrà in onda fino al prossimo febbraio, e così presto scopriremo quale sarà il risultato di tutto questo consultarsi. La cosa strana e che in molti hanno notato è che il televoto continua ad andare avanti e non è stato annullato. Visto che la Gregoraci è in nomination il telefono dovrebbe essere annullato soprattutto se lei ha già deciso di uscire dalla casa e lasciare il programma questa sera, e allora perché non farlo? Alla fine la calabrese si è convinta a rimanere?



© RIPRODUZIONE RISERVATA