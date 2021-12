Chi lascia il Grande Fratello Vip 2021 e chi resta?/ Manuel, Katia e Lulù continuano

È tempo di prime risposte nella Casa del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini ha iniziato a chiedere ad alcuni dei Vipponi se hanno deciso di continuare la loro avventura o se invece lasceranno la Casa proprio questa sera. Il primo ad essere chiamato in confessionale è stato Manuel che, al contrario di quanto dichiarato nei giorni scorsi, ha invece deciso di rimanere al GF Vip. È seguita Katia Ricciarelli che, dopo aver più volte dichiarato di non voler rimanere, ha invece cambiato idea, dichiarando a Signorini di essere pronto a continuare il gioco. Non c’erano invece dubbi su Lulù, decisissima a continuare questo percorso nella Casa. ​(Aggiornamento di Anna Montesano)

CHI ABBANDONERÀ IL GRANDE FRATELLO VIP?

La sera tanto attesa è arrivata. Alfonso Signorini dovrà giostrarsi tra le decisioni dei concorrenti del Grande Fratello Vip. Oggi è infatti il 13 dicembre, la data che inizialmente era destinata alla finalissima del programma, poi spostata al 14 marzo 2022. Uno shock per i Vipponi nella Casa che questa sera dovranno decidere il proprio destino: restare oppure abbandonare immediatamente il programma? Dentro o fuori e proprio questa sera: Signorini li metterà di fronte ad una scelta secca. Ma chi è deciso a lasciare la Casa? Sembra esserlo Manuel Bortuzzo, deciso a tornare alla sua vita ma, soprattutto ai sui impegni sportivi e lavorativi e alla fisioterapia. Stessa cosa per Aldo Montano, che non vuole trascorrere il Natale lontano da sua moglie Olga e dai suoi figli.

Chi altro abbandonerà la Casa del Grande Fratello Vip questa sera? Anche Katia Ricciarelli sembra pronta a tornare alla sua vita ‘reale’, così come Carmen Russo, che desidera tornare tra le braccia di Enzo Paolo Turchi e di sua figlia Maria. Francesca Cipriani vuole riabbracciare il suo fidanzato Alessandro ed è pronta a dire addio al GF. Strana invece la posizione di Alex Belli che sembrava pronto ad andare via e tornare da Delia, poi è tornato sui suoi passi. Tutta una beffa?

CHI LASCIA GRANDE FRATELLO VIP 2021? ECCO CHI VUOLE ABBANDONARE

Chi lascia il Grande Fratello Vip 2021 nella puntata di oggi, lunedì 13 dicembre 2021? Chi resta invece accettando il prolungamento fino a marzo? Sono queste le domande che si rincorrono a ridosso della diretta. Questa sera, infatti, scopriremo definitivamente le carte dei concorrenti. I “vipponi” quindi dovranno comunicare la loro decisione al conduttore Alfonso Signorini e ai telespettatori, anche in virtù delle telefonate con i parenti. Ieri infatti si sono consultati telefonicamente con i rispettivi parenti proprio per prendere una decisione consapevole.

I concorrenti che potrebbero lasciare sono Aldo Montano, Manuel Bortuzzo, Davide Silvestri e Francesca Cipriani. Tra i più convinti sembra il campione di scherma, anche perché aveva dichiarato di voler trascorrere il Natale in famiglia. Più indecisa Francesca Cipriani, divisa tra la mancanza del fidanzato Alessandro e la possibilità di sfruttare la visibilità che il reality può darle. Per l’attore, invece, è una questione di dinamiche, visto che finora non è riuscito a ritagliarsi molto spazio.

CHI LASCIA GRANDE FRATELLO VIP 2021 E CHI RESTA? IN BILICO…

Dubbi anche per Manuel Bortuzzo, che potrebbe restare per cercare una sorta di riscatto, visto che il padre – come riportato da Il Giorno – gli ha comunicato che all’esterno non è percepito positivamente per i suoi tentennamenti con Lulù Selassiè. Ma non è escluso che proprio per questo decida di lasciare il Grande Fratello Vip 2021. Katia Ricciarelli sembra finita in un limbo: a Soleil Sorge ha spiegato di voler restare, ma qualche settimana fa aveva espresso il desiderio di andare via perché ci sono molti concerti a cui vorrebbe partecipare. Non è da escludere un “contratto ponte” per lei. In uscita anche Manila Nazzaro, ma per questioni familiari, così come Carmen Russo, che vorrebbe trascorrere il Natale con marito e figlia.

Alex Belli e Soleil Sorge che faranno? Il triangolo con Delia Duran dovrebbe tenere ancora banco, così come dovrebbero restare Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi il cui rapporto potrebbe evolversi. Al netto di ripensamenti dell’ultimo minuto, anche Giucas Casella, le sorelle Selassiè, Maria Monsè, Valeria Marini, Giacomo Urtis, Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan dovrebbero restare.



