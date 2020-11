Chi lascia il Grande Fratello Vip 2020?/ Gregoraci e Oppini vicini all’abbandono

Chi deciderà di rimanere fino alla fine nella Casa del Grande Fratello Vip 2020 e chi invece abbandonerà prima? L’annuncio di Alfonso Signorini sul prolungamento del programma fino a febbraio ha letteralmente sconvolto la Casa. Tanto che ora c’è chi è convinto di abbandonare e chi, invece, ha già deciso di portare avanti questa avventura fino alla fine. Sì, ma chi? Le reazioni dei concorrenti sono state disparate. La prima ad esprimere perplessità è stata Stefania Orlando che ha dichiarato: “Sarei per restare ma come voi mi sono organizzata per due mesi. Devo sentire mio fratello e mio marito e capire se possono gestire tutte le cose nostre“. Decisi invece a rimanere sono Andrea Zelletta e Adua Del Vesco, entrambi però con la voglia di sentire i propri cari e i rispettivi fidanzati.

Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini pronti ad abbandonare il Grande Fratello Vip

Grandi perplessità sono invece arrivate da Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini, che al momento sembrano decisi ad abbandonare il programma. Oppini, in particolare, per questioni lavorati oltre che per la fidanzata: “Ho della attività, non posso restare così tanto. Uno si fa i piani per dicembre al massimo e invece adesso è febbraio“. Elisabetta Gregoraci invece per suo figlio: “Io ho già deciso. Poi per chi ha figli è un discorso diverso. La mia decisione ce l’ho già, basta così. Io quello che dovevo dare l’ho già dato, per cui me ne vado. Pensavo ad un allungamento di una o due settimane, ma prima di Natale. Non certo due mesi.” Confermeranno entrambi questa decisione?



