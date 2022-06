Chi l’ha visto, 22 giugno/ Anticipazioni e casi: Angela Celentano e Andreea Rabciuc

Chi l’ha visto, le anticipazioni della puntata di oggi 22 giugno 2022

La trasmissione Chi l’ha visto farà ritorno nella prima serata di Rai3, stasera, mercoledì 22 giugno 2022, in onda come sempre in diretta dalle 21.20 circa e condotta da Federica Sciarelli. Da qualche settimana a questa parte il programma dedica ampio spazio alla scomparsa di Angela Celentano, la bambina di tre anni della quale si persero le tracce 26 anni fa dal Monte Faito (Napoli). Anche stasera, si riaccenderanno i riflettori sul giallo dal momento che la famiglia non sembra essere affatto intenzionata ad arrendersi.

Secondo i genitori di Angela Celentano, la piccola, che all’epoca, nel 1996, aveva 3 anni, potrebbe essere stata rapita per una adozione illegale. Maria e Catello Celentano hanno diffuso il loro nuovo appello con l’intenzione di raggiungere più parti del mondo possibili ed a loro si sono aggiunte anche le due sorelle di Angela, Rosa e Naomi, che alle telecamere di Chi l’ha visto la scorsa settimana hanno affidato il loro appello. Stasera nel programma di Rai3 vedremo come potrebbe essere oggi Angela Celentano; intanto grazie all’associazione spagnola “SOS Desaparecidos”, su tutti gli schermi dei bancomat per circa una settimana è circolata la foto e la storia della piccola Angela.

Il caso di Andreea Rabciuc a Chi l’ha visto

C’è ancora un altro caso al centro della puntata di oggi di Chi l’ha visto, ed è legato alla scomparsa di Andreea Rabciuc. Si tratta della giovane campionessa di tiro a segno misteriosamente scomparsa il 12 marzo e della quale ad oggi non si hanno ancora notizie. L’unica persona indagata per la sua sparizione, con l’accusa di sequestro di persona, è il fidanzato Simone Gresti, il quale anche stasera tornerà nel programma, in studio, per commentare le ultime ipotesi. E’ possibile che possa esserci una macchina nera al centro del giallo? E che proprio a bordo della quale Andreea si sarebbe potuta allontanare?

Nel corso della puntata di Chi l'ha visto non si faranno poi attendere, infine, anche gli appelli e le richieste di aiuto che potrebbero giungere in diretta. La visione della puntata di oggi 22 giugno sarà assicurata non solo da Rai3 ma anche dalla piattaforma RaiPlay che permetterà di poter assistere all'appuntamento con Federica Sciarelli ed i suoi ospiti anche in diretta streaming. Sarà quindi possibile collegarsi da pc, tablet o smartphone sfruttando la connessione internet e guardare la puntata o, dal giorno seguente e per una settimana, rivedere la replica integrale on demand.











