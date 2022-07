Chi l’ha visto, 6 luglio 2022/ Anticipazioni e casi: la mamma di Andreea Rabciuc e…

Chi l’ha visto, le anticipazioni della puntata di oggi 6 luglio 2022

Nuovo appuntamento nella prima serata di oggi, mercoledì 6 luglio 2022, all’insegna di Chi l’ha visto. La trasmissione condotta da Federica Sciarelli si prepara a fare ritorno sulla terza rete di casa Rai con una serie di casi ancora irrisolti. Come sempre la padrona di casa darà spazio non solo ai gialli che il suo pubblico conosce ormai molto bene, ma anche alle segnalazioni ed ai nuovi appelli della serata. Uno dei casi di cui il programma si è occupato con una certa assiduità nelle ultime settimane, è quello relativo alla scomparsa di Andreea Rabciuc.

La giovane campionessa di tiro a segno è misteriosamente scomparsa il 12 marzo scorso da Jesi (Ancona), dopo una serata burrascosa trascorsa con il fidanzato Simone Gresti, 43 anni e con alcuni loro conoscenti. Da quel momento sulla giovane è calato il silenzio: nessuno l’avrebbe più né vista né sentita. Unica persona indagata con l’accusa di sequestro di persona risulta essere proprio il compagno, sebbene lui abbia sempre respinto ogni accusa a suo carico. Questa sera romperà il silenzio la mamma di Andreea la quale proprio a Chi l’ha visto lancerà un disperato appello: “Sono quasi quattro mesi che mia figlia Andreea è scomparsa, di sicuro qualcuno sa qualcosa, per favore uscite fuori, abbiate il coraggio di parlare, parlate e dite la verità, qualunque cosa sia successa”.

Il giallo di Domenico Manzo a Chi l’ha visto

Nel corso della serata all’insegna della trasmissione storica di Rai3, Chi l’ha visto, sarà affrontato anche il caso di una giovane mamma, Emanuela Katia Tundo di 43 anni, intenzionata a perdere rapidamente peso. Per tale ragione aveva deciso di sottoporsi ad una operazione allo stomaco ma proprio per questo sarebbe poi morta. Il programma si domanderà se quell’intervento fosse realmente così indispensabile. Tra gli altri casi annunciati, secondo le anticipazioni della serata, anche il mistero che ruota attorno a Domenico Manzo: l’uomo è scomparso o è stato fatto sparire?

Gli ultimi aggiornamenti sui casi del momento saranno snocciolati nel corso della trasmissione Chi l’ha visto, che torna nella prima serata di oggi, mercoledì 6 luglio con una puntata in diretta condotta da Federica Sciarelli su Rai3 a partire dalle ore 21.25 circa. Oltre alla visione in diretta tv è prevista in contemporanea anche la possibilità di vedere Chi l’ha visto in live streaming attraverso le piattaforme di RaiPlay, da pc, smartphone, tablet e smart tv, scaricando anche l’app gratuita per dispositivi mobili.











