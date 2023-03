Chi l’ha visto?, anticipazioni 15 febbraio/ Casi Andreea Rabciuc e Alice Scagni

Chi l’ha visto?, la nuova puntata di oggi 15 marzo 2023

Questa sera, mercoledì 15 marzo, alle 21.20 su Rai 3 va in onda un nuovo appuntamento con Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli. Si parlerà della scomparsa di Andreea Rabciuc, giovane campionessa di tiro a segno. Andrea è scomparsa un anno fa da Jesi (Ancona), nella notte tra l’11 e il 12 marzo, dopo una festa con amici.

“Amore della mamma dove sei? Oggi è il 12 marzo, ti cerco da un anno e non so cosa fare: è impossibile sparire così! Ci siamo lasciate con la promessa di sentirci e vederci il giorno dopo…..e poi? Purtroppo sono certa che qualcuno ti abbia fatto del male, è impossibile che non ti faccia sentire per tutto questo tempo”, è il messaggio che Georgeta Cruceanu ha dedicato alla figlia Andreea, a un anno dalla sua scomparsa.

Tutti i casi della serata: Alice Scagni e tutti gli altri

Nel corso della puntata di Chi l’ha visto? di mercoledì 15 marzo si tornerà a parlare anche della tragica morte di Alice Scagni, la 34enne uccisa con 19 coltellate dal fratello Alberto la sera del primo maggio scorso sotto casa della donna a Quinto, quartiere residenziale del levante di Genova. Poche ora prima dell’omicidio, il papà di Alice ha chiamato il 112 chiede aiuto poco prima che la figlia venisse uccisa dal fratello. Federica Sciarelli intervisterà i genitori di Alice e Alberto che non si danno pace per quanto è accaduto. Come sempre non mancherà spazio per gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. Chi l’ha visto? potrà essere seguito anche in diretta streaming attraverso la piattaforma RaiPlay e via app per dispositivi gratuiti.

