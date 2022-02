Chi l’ha visto? anticipazioni 16 febbraio/ Liliana Resinovich e scomparsa Gavinuccio

“Chi l’ha visto?” torna oggi, mercoledì 16 febbraio 2022, com una nuova puntata in onda su Rai 3 alle ore 21:20. Il programma condotto da Federica Sciarelli fornirà tutti gli aggiornamenti sul caso relativo alla morte di Liliana Resinovich. Le anticipazioni rivelano che tratterà anche la scomparsa di Chiara, la donna di Ostia a cui è stata svuotata la casa pochi giorni prima che sparisse nel nulla. Chi le ha portato via tutto e per quale motivo? Sono solo alcune delle domande a cui si cerca di dare una risposta, a cui si aggiunge quella sulla fine dei suoi tre cani, scomparsi nel nulla.

Ma “Chi l’ha visto?” nella puntata odierna si occuperà di un altro caso delicato, quello relativo alla scomparsa di un cantautore sardo, Gavinuccio, che non solo è noto in tutta la regione, ma è anche molto amato. Ovviamente non mancheranno appelli, richieste di aiuto e segnalazioni di persone che purtroppo si trovano in difficoltà. Anche per questo è importante ricordare i contatti disponibili: dalla pagina Facebook a quella Twitter (@chilhavistorai3), il numero di telefono (06.8262) e quello WhatsApp (345 313 1987).

ANTICIPAZIONI CHI L’HA VISTO: SERVIZIO SU DOMENICO MANZO?

Ma le telecamere di “Chi l’ha visto?” si sono recate negli ultimi giorni anche a Prata di Principato Ultra, un piccolissimo comune in provincia di Avellino. La giornalista e inviata della celebre trasmissione Filomena Rorro non è infatti passata inosservata. La sua presenza è stata segnata da Irpinia News, secondo cui si sarebbe recata sul posto per occuparsi della scomparsa di Domenico Manzo, 69enne di cui si sono perse le tracce dall’8 gennaio dell’anno scorso.

Ad un anno dalla scomparsa del muratore, l’inviata è tornata per provare a fare chiarezza su una vicenda che ha fatto discutere anche per il silenzio che è caduto. Pare, dunque, che il lavoro svolto dall’inviata è stato oggetto di un servizio che andrà in onda nella puntata di oggi di “Chi l’ha visto?“. Secondo il quotidiano locale, la giornalista sarebbe andata molto a fondo anche per provare a scuotere l’ambiente. Dunque, la gente del posto si attende un reportage molto importante sulla scomparsa di Domenico Manzo.

