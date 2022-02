Chi l’ha visto?, anticipazioni 2 febbraio/ Casi Agata Scuto, Liliana Resinovich e…

Chi l’ha visto?, la nuova puntata di oggi 2 febbraio 2022

In pieno clima sanremese, la programmazione di Chi l’ha visto? non si ferma e Federica Sciarelli farà anche oggi, mercoledì 2 febbraio 2022, ritorno sulla terza rete Rai per una nuova puntata dello storico programma. L’appuntamento con i casi di cronaca e di scomparsa è come sempre assicurato a partire dalle ore 21.25 circa, quando la padrona di casa, insieme ai suoi sempre ineccepibili inviati, ci illustreranno gli aggiornamenti sui principali casi del momento.

Chi l’ha visto?, anticipazioni 26 gennaio/ Casi Liliana Resinovich, Agata Scuto e…

I riflettori tornano ad accendersi sulla morte di Liliana Resinovich, la donna di Trieste trovata senza vita in un bosco poco distante dalla sua abitazione. Capiremo quindi qual è la posizione del marito della vittima, Sebastiano Visintin, il quale è intervenuto ai microfoni della trasmissione di Rai3: “Ci sono troppe chiacchiere, solo chiacchiere”, ha dichiarato, svelando all’inviato di tenere ad essere un giorno presente direttamente nello studio della trasmissione.

Chi l’ha visto?, anticipazioni 19 gennaio/ Casi Resinovich, Scuto e Roberta Ragusa

Tutti i casi della serata: Agata Scuto e non solo

Nel corso della nuova puntata di Chi l’ha visto in programma per questa sera, ci sarà spazio anche per gli ultimi aggiornamenti sul giallo di Agata Scuto. La giovane 22enne siciliana scomparsa nel 2012 in circostanze mai chiarite, è stata davvero uccisa dall’ex patrigno, il 60enne Rosario Palermo? Secondo la procura, sarebbe stato l’uomo a farla sparire da Acireale dopo la scoperta della sua gravidanza.

Un altro giallo sarà affrontato nel corso della puntata dalla padrona di casa Federica Sciarelli, ovvero la scomparsa di un uomo, Carmine D’Errico, del quale non si hanno più notizie dal 30 dicembre scorso. L’uomo 65enne sarebbe uscito per prendere la pizza e mai più tornato. Ora, la casa nella quale viveva con il figlio è stata messa sotto sequestro. Ovviamente nel corso della puntata non si faranno attendere gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di spettatori in difficoltà. L’appuntamento potrà essere seguito anche in diretta video streaming attraverso la piattaforma RaiPlay (da web e app).

Chi l’ha visto?, Denise Pipitone e 3 scomparse/ Anticipazioni e casi oggi 22 dicembre

© RIPRODUZIONE RISERVATA