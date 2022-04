Chi l’ha visto, anticipazioni 20 aprile/ La scomparsa di Andreea: con chi chattava?

Questa sera, 20 aprile 2022, nuovo appuntamento con Chi l’ha visto. Federica Sciarelli, alla conduzione del programma che cerca di sbrogliare i misteri sui casi più intrigati e di ritrovate le persone che sembrano scomparse nel nulla, affronterà anche in questa nuova puntata tante storie, dando spazio agli appelli dei familiari alla ricerca disperata dei loro cari. Come si legge nelle anticipazioni, particolare spazio verrà dato alla ricerca di Andreea, la ragazza 27enne di origine rumene, scomparsa dalla mattina del 12 marzo. Per questo caso è indagato il fidanzato.

Gustavo Rodriguez sul ritiro di Jeremias "Volevo restasse"/ "Via dall'Isola per…"

Inoltre, nella puntata di oggi 20 aprile 2022 si indagherà in generale sulla scomparsa di tante ragazze e ragazzi dalle comunità: cosa succede negli istituti e perché tanti giovani si allontanano? Federica Sciarelli affronterà poi il mistero di Piero Conversano, appuntato della Guardia di Finanza del quale non si hanno più notizie dal 2019. L’uomo, scomparso 3 anni fa da Fasano mentre si recava a lavoro, sembra sparito nel nulla: le indagini sul suo caso ricominceranno da capo.

Alba Parietti fidanzata?/ Alberto Matano: "Sguardo languido, sei innamorata?". E lei…

Anticipazioni Chi l’ha visto 20 aprile: la scomparsa di Andreea

Nella puntata del 20 aprile 2022 verrà dato particolare spazio alla scomparsa di Andreea. Della giovane non si hanno più tracce dal 12 marzo scorso: il fidanzato è indagato. La giovane si è allontanata da sola oppure no? E con chi chattava? Quattro smartphone sono stati messi in osservazione dagli inquirenti. La 27enne si è allontanata da Montecarotto vicino ad Ancona, dove aveva trascorso la notte con il fidanzato Simone Gresti e altri due amici.

Il comunicato di Chi l’ha visto spiega: “Andreea chattava con qualcuno la sera della scomparsa? Con chi? Nella nuova puntata di “Chi l’ha visto?”, questa sera in diretta con Federica Sciarelli, nuove interviste ai personaggi che ruotano attorno al caso sempre più misterioso della giovane campionessa di tiro a segno. E ancora, come mai tante ragazze e tanti ragazzi si allontanano dalle comunità per scomparire? Inoltre il mistero dell’appuntato della Guardia di Finanza Piero Conversano: le indagini ricominciano da capo. Come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà”.

Rita Dalla Chiesa "Catherine Spaak era una donna molto sola"/ "Negli ultimi anni..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA