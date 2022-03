Chi l’ha visto, anticipazioni 23 marzo/ Caso Carlo La Duca e giallo cadavere a pezzi

Chi l’ha visto, le anticipazioni del 23 marzo 2022

Nuovo appuntamento, nella prima serata di oggi, mercoledì 23 marzo, in compagnia della trasmissione Chi l’ha visto. Federica Sciarelli torna nella sua consueta postazione, su Rai3, a partire dalle ore 21.20 circa con i casi di cronaca del momento. Scomparse celebri, fatti di sangue dai risvolti misteriosi, testimonianze ed appelli caratterizzeranno l’appuntamento odierno, rigorosamente in diretta. Il primo caso centrale della serata sarà la scomparsa di Carlo Domenico La Duca, giovane imprenditore agricolo 38enne e padre di due figli piccoli, la cui scomparsa potrebbe essersi tramutata in un vero e proprio delitto.

A finire in carcere nei giorni scorsi sono stati la moglie ed il suo migliore amico. Entrambi si erano rivolti in passato alla trasmissione Chi l’ha visto per lanciare un appello all’uomo affinché facesse ritorno a casa. La moglie Luana Cammalleri e Pietro Ferrara, migliore amico della vittima, sarebbero stati a lungo amanti. Ferrara alla trasmissione di Rai3 sosteneva in lacrime: “Era il fratello che non ho mai avuto”. “E’ il padre dei miei figli, non potrei mai fargli del male”, diceva la donna. I due adesso sono accusati dalla Procura di Palermo di omicidio e occultamento di cadavere.

Il giallo del cadavere fatto a pezzi

La trasmissione Chi l’ha visto, nel corso della puntata di oggi 23 marzo accenderà i riflettori anche sul giallo di Borno, in provincia di Brescia, dove una donna è stata uccisa, fatta a pezzi ed il corpo messo in quattro sacchi e gettato in un dirupo. Ma a chi appartiene quel cadavere rinvenuto lo scorso lunedì? Al momento la vittima resta senza nome. Ciò che è certo è che il suo corpo sarebbe stato sezionato e poi occultato in quattro sacchi di plastica nera rinvenuti in un dirupo lungo la strada che collega la Valcamonica alla Val di Scalve. La donna uccisa e fatta a pezzi non è del posto.

Nel corso della puntata non mancheranno ovviamente gli appelli relativi alle persone scomparse, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà che si sono rivolte al programma di Rai3. Restano attivi i canali social di Chi l’ha visto per ogni tipo di segnalazione, come Facebook, Twitter e Instagram. Ed ancora tramite telefono 06.8262 o posta elettronica 8262@rai.it e WhatsApp 345 313 1987.











