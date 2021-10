Chi l’ha visto?, anticipazioni 27 ottobre/ Gerardo cerca la famiglia, Gioia scomparsa

Nuova puntata di Chi l’ha visto? in onda oggi, mercoledì 27 ottobre 2021, a partire dalle ore 21:20 su Rai Tre. Federica Sciarelli risponde presente all’appello dei tanti che si rivolgono al suo programma per riuscire a ritrovare i propri cari scomaprsi. Ma quali saranno i casi trattati nella puntata di oggi? Apertura di programma dedicata al caso di Gerardo, il ragazzo nato ad Agropoli il 10 marzo 1991 che si è messo sulle tracce della sua famiglia naturale. Pochi mesi dopo la sua venuta al mondo, precisamente a luglio, Gerardo è stato dato in affidamento. Aveva passato dei mesi all’IMI di Salerno. Qualcuno ha informazioni utili? Finora gli sforzi della trasmissione, e soprattutto grazie alla segnalazione di una spettatrice, Gerardo ha ritrovato un fratello. Ora riuscirà a completare il puzzle della sua famiglia con i tasselli mancanti?

Gioia Mariano, scomparsa da Pescara 4 anni fa/ Davvero è "partita per un viaggio"?

Anticipazioni Chi l’ha visto?, puntata 27 ottobre 2021

Non solo il caso di Gerardo nella puntata di Chi l’ha visto? in onda oggi su Rai Tre come sempre dopo Un posto al sole. Federica Sciarelli, nel solco della tradizione del programma, si occuperà ad esempio della misteriosa scomparsa di Gioia, l’ex dipendente del Comune di Pescara di cui non c’è ancora nessuna traccia. A denunciare quello che lui stesso ha definito un allontanamento volontario è stato il fratello, soltanto 40 giorni dopo aver visto per l’ultima volta Gioia. C’è qualcosa che non torna? Nel corso della trasmissione si alterneranno come sempre appelli, richieste di aiuto e segnalazioni di persone in difficoltà. Spazio infine anche alla vicenda di un bambino di 11 anni che è stato picchiato mentre propone il grande classico della festa di Halloween, “dolcetto o scherzetto”.

