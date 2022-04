Chi l’ha visto, anticipazioni 6 aprile/ Casi Carlo La Duca, Marina Castangia e…

Chi l’ha visto, le anticipazioni del 6 aprile 2022

Nella prima serata di oggi, si rinnova l’appuntamento all’insegna della nuova puntata di Chi l’ha visto. Il programma condotto su Rai3 da Federica Sciarelli, come ogni mercoledì anche oggi 6 aprile 2022 andrà in onda a partire dalle ore 21.20 proponendoci i principali casi di cronaca del momento. Non mancheranno le scomparse ormai note e le nuove segnalazioni che si aggiorneranno nel corso della serata con eventuali interventi in diretta. Tanti i casi al centro anche di questa nuova puntata del programma di Rai3, a partire dal giallo di Carlo La Duca.

Chi l’ha visto anticipazioni 30 marzo/ Casi: da Liliana Resinovich a Angela Celentano

L’agricoltore siciliano è davvero scomparso nel nulla o dietro la misteriosa sparizione ci sarebbe la mano della moglie Luana e del suo migliore amico Pietro? La procura di Palermo ha accusato i due amanti dell’omicidio dell’uomo e della distruzione del suo cadavere mentre entrambi si dichiarano del tutto estranei alle accuse. Nonostante questo, i due restano in carcere mentre la trasmissione Chi l’ha visto renderà noti nuovi documenti sull’incredibile giallo che avrebbe un doppio movente: economico e passionale.

Chi l’ha visto, anticipazioni 23 marzo/ Caso Carlo La Duca e giallo cadavere a pezzi

I casi di Andreea Alice Rabciuc e Marina Castangia

Nel corso della puntata di oggi di Chi l’ha visto, i riflettori si accenderanno su un caso di scomparsa che riguarda Andreea Alice Rabciuc, giovane campionessa di tiro a segno di 27 anni. La ragazza avrebbe fatto perdere le tracce dopo una festa nella Vallesina lo scorso 12 marzo e da allora non si hanno più sue notizie. La madre aveva sporto denuncia ai carabinieri di Jesi ma nonostante questo non ci sono ad oggi novità. Emblematica poi la storia di Antonio Demelas e della sua compagna Marina Castangia. A distanza di alcuni mesi dalla sparizione della donna, l’uomo viene accusato di abusi su minori ed arrestato. C’è un collegamento tra i due casi?

Chi l’ha visto?, anticipazioni 9 febbraio/ Casi Giovina Mariano, delitto D'Errico e…

Come sempre nel corso della nuova puntata di oggi 6 aprile di Chi l’ha visto non mancheranno gli appelli in diretta televisiva rispetto a casi di scomparsa ed emergenze, così come le segnalazioni di persone in evidente difficoltà che si potranno rivolgere direttamente alla redazione attraverso i propri canali social telefono al numero 06.8262, posta elettronica 8262@rai.it e WhatsApp 345 313 1987. Infine ricordiamo che come sempre la puntata potrà essere seguita non solo in diretta su Rai3 ma anche in live streaming attraverso sito e app di RaiPlay, piattaforme da cui sarà poi possibile recuperare la replica in streaming.











© RIPRODUZIONE RISERVATA