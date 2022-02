Chi l’ha visto?, anticipazioni 9 febbraio/ Casi Giovina Mariano, delitto D’Errico e…

Chi l’ha visto?, la nuova puntata di oggi 9 febbraio 2022

Nella prima serata di oggi, mercoledì 9 febbraio, la trasmissione Chi l’ha visto? torna in diretta su Rai3 con una nuova puntata condotta come sempre da Federica Sciarelli, in diretta dalle 21.20 circa e fino a mezzanotte. Nuovi casi di cronaca e di scomparsa ci attendono nell’appuntamento odierno che darà ampio spazio alle novità relative a Giovina Gioia Mariano, l’ex dipendente del comune di Pescara misteriosamente scomparsa.

Stando alle ultime notizie sulla donna scomparsa da diversi anno da Moscufo, pare che la polizia abbia messo piede nella villa della donna dove abitava prima che facesse perdere le sue tracce. Cosa starebbero cercando esattamente? Pare inoltre che gli inquirenti stiano indagando per omicidio e dunque avrebbero ormai deciso di abbandonare la tesi dell’allontanamento volontario che il nipote aveva sostenuto con forza. Giovina Gioia Mariano sarebbe stata davvero uccisa?

Tutti i casi della serata: Carmine D’Errico e tutti gli altri

I riflettori di Chi l’ha visto?, nel prime time di oggi torneranno ad accendersi anche sul delitto di Carmine D’Errico, l’uomo ucciso e dato alle fiamme. Per il suo omicidio è stato arrestato il figlio Lorenzo. L’uomo 35enne resta in carcere, come deciso nelle passate ore dal gip di Monza che ha convalidato il suo fermo. Lorenzo davanti agli inquirenti, in occasione dell’interrogatorio di garanzia sarebbe rimasto in silenzio. Nel corso della puntata saranno mostrati nuovi documenti video ed audio del tutto inediti e relativi a Lorenzo D’Errico che all’inviato del programma di Rai3 asseriva: “Sono empatico come uno scolapasta ma non c’entro con la scomparsa di mio padre”.

E poi ancora, documenti inediti anche su Liliana Resinovich e sul mistero relativo agli oggetti trovati al suo fianco, tra cui un guanto, un bottiglietta con del liquido ignoto e un cordino. Non mancheranno poi nel corso della serata gli appelli in diretta tv da parte dei telespettatori, le emergenze e le segnalazioni che saranno prontamente raccolti dalla redazione. Chi l’ha visto potrà essere seguito anche in diretta streaming attraverso la piattaforma RaiPlay e via app per dispositivi gratuiti.



