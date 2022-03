Chi l’ha visto, anticipazioni 9 marzo/ Storia di Chiara fuggita da fidanzato violento

Chi l’ha visto, le anticipazioni del 9 marzo 2022

Torna nella prima serata di oggi, mercoledì 9 marzo 2022, l’appuntamento in compagnia della trasmissione Chi l’ha visto, in onda in diretta su Rai3 dalle ore 21.25 circa. Alla conduzione del programma che da anni si occupa di casi di scomparse ed altri gialli, ritroveremo l’immancabile Federica Sciarelli, pronta a guidare i collegamenti ed accogliere testimonianze inedite. Secondo le anticipazioni della nuova puntata odierna, in diretta ci sarà il racconto di una storia di violenza ed amore tossico molto forte.

La protagonista è Chiara, giovane 19enne presa a cinghiate ed a pugni dal fidanzato. La vittima di violenze racconterà in diretta, con l’aiuto della padrona di casa, perché non sia riuscita prima a fuggire da quell’amore violento ed ovviamente non sano. “All’inizio era sensibile e dolce, mi lavava i capelli… poi è diventato geloso e peggiorava sempre di più”, ha raccontato la giovane. Quella di Chiara è solo una delle tante storie di violenza da parte di compagni ed ex a scapito di vittime giovani e meno giovani, che non riescono a ribellarsi a quel rapporto malato.

I nuovi appelli dall’Ucraina

Nel corso della nuova puntata di Chi l’ha visto, ci sarà spazio per nuovi casi di scomparsa ma anche per gli immancabili appelli da parte dei familiari di coloro che hanno fatto misteriosamente perdere le proprie tracce. Esattamente come accaduto la scorsa settimana, non mancheranno poi gli appelli dall’Ucraina, massacrata dalla guerra. La trasmissione Chi l’ha visto fa sapere che dopo la richiesta di aiuto di nonna Zoriana è stata trovata una casa dove può stare con i nipoti.

Il nuovo appuntamento in compagnia di Chi l’ha visto potrà essere seguito non solo in tv, sulla terza rete Rai, ma anche in contemporanea streaming. In che modo? Dalla sezione canali in diretta del sito RaiPlay – il servizio streaming gratuito del servizio pubblico – o tramite l’app omonima sarà possibile collegarsi e seguire i vari casi. Dopo la messa in onda sarà inoltre disponibile la puntata on demand che permetterà di vedere o rivedere l’eventuale appuntamento perso. Attivi anche i canali social della trasmissione per ogni tipo di contatto o segnalazione, quali Facebook, Twitter, Instagram. E poi ancora telefono 06.8262 o posta elettronica 8262@rai.it e WhatsApp 345 313 1987.

